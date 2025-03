Super Francia, Deschamps: "Siamo solo all'inizio"

La Francia annienta la Svizzera nel secondo turno del gruppo E, mettendo una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale. Al termine della partita il tecnico dei ‘galletti’ Didier Deschamps ha commentato l'entusiasmante prova offerta dai suoi.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Deschamps non può che essere soddisfatto del risultato ottenuto a Salvador de Bahia: “Vincere 5 a 2 è qualcosa di incredibile, avere sei punti dopo due partite è l'ideale per noi. Ora aspettiamo la partita che seguirà, però abbiamo grandissime possibilità di andare avanti. Ci resta il terzo match per completare l'opera”.

Deschamps non vuole però fare previsioni sul cammino futuro della sua Francia e rimane con i piedi per terra: “Noi favoriti? Abbiamo una buona squadra ed abbiamo preparato bene queste gare. Ma sono le prime partite della competizione, dobbiamo continuare il nostro lavoro di preparazione. Abbiamo altre gare e ci sono tante altre squadre, non cantiamo vittoria. I miei questa sera hanno fatto tutto quello che dovevano fare”.

Di tutt’altri toni, invece, i commenti degli svizzeri usciti distrutti dalla sfida con la Francia. Gokhan Inler è amareggiato ma guarda avanti: “Questa è una sconfitta amara, ma la Coppa del Mondo non è finita. - ha detto alla televisione svizzera il centrocampista del Napoli - Abbiamo ancora una partita e dobbiamo fare una prestazione superiore rispetto a quella di oggi. Contro l’Honduras dobbiamo assolutamente vincere”.

Anche Blerim Dzemaili è fiducioso e carica i suoi: “Nonostante tutto abbiamo segnato due gol. Ora è importante essere in grado di mostrare una reazione contro l'Honduras. Abbiamo sempre dimostrato carattere quando ce n’era bisogno. Forza!”.