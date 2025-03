Manita della Francia, Svizzera travolta 5-2

Continua il cammino senza intoppi della Francia che sfrutta il girone agevole e fa una bella figura a Salvador battendo la Svizzera con un clamoroso 5-2 che porta i Blue a sei punti in testa al girone con la qualificazione agli ottavi praticamente in testa. Ottima prestazione per la squadra di Deschamps che ha optato per qualche cambio rispetto alla gara d'esordio con l'Honduras. Fuori Pogba e Griezmann, dentro Sissoko e Giroud, Hitzfeld invece decide di premiare Mehmedi e Seferovic entrati nella ripresa della gara contro l'Ecuador e autori dei due gol della rimonta.

La gara comincia a ritmi blandi, la Svizzera dopo 9 minuti perde Von Bergen, fuori sanguinante per un calcio in faccia ricevuto da Giroud e al suo posto entra Senderos. Ma le scelte di Deschamps vengono premiate subito e in un minuto la gara cambia: Giroud ottiene un calcio d'angolo e poi svetta su tutti, e con un colpo di testa al 17' segna l'1-0. Ma venti secondi dopo la Francia trova anche il 2-0: Senderos regala palla a Benzema che imbecca perfettamente Matuidi bravo a punire Benaglio sul primo palo. Svizzera tramortita dopo il tremendo 1-2 francese, Xhaka al 27' prova a riaprire i giochi ma l'arbitro annulla il suo gol e allora la Francia rischia di dilagare: Benzema viene atterrato da Djourou in area, l'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore. L'attaccante del Real Madrid però al 32' si fa ipnotizzare da Benaglio e sulla ribattuta, Cabaye colpisce una traversa clamorosa da due passi. La gara è divertentissima, Shaqiri tenta l'accelerazione ma ottiene solo un corner e sul ribaltamento di fronte la Francia trova il 3-0: al 40' infatti Giroud recupera palla, si invola sulla destra e mette un cross al centro e il prontissimo Valbuena infila il terzo gol che manda tutti negli spogliatoi.

La ripresa si apre subito con un cambio, entra Dzemaili al posto di Berhami, la Svizzera cerca di fare la partita ma la Francia è letale in contropiede. Entra Pogba al posto di Giroud, e il centrocampista della Juventus si rende subito protagonista al 67' con un assist bellissimo per Benzema che di prima intenzione realizza il poker francese. Dall'altra parte, Xhaka, il più attivo dei suoi, manda fuori di pochissimo un colpo di testa, ma la Francia comincia a divertirsi e dopo l'errore di Evra davanti alla porta, trova anche il quinto gol: Benzema apre sulla destra per Sissoko che con un diagonale infila Benaglio.

Apoteosi francese, Dzemaili all'81' rende la sconfitta meno amara e firma il 5-1 con una punizione rasoterra che beffa Lloris. La Francia si rilassa, la Svizzera non ci sta alla figuraccia mondiale e allora Inler all'87' trova Xhaka davanti alla porta che di prima intenzione beffa Lloris per la seconda volta. Finisce così una partita dalle mille emozioni e con ben sette gol, alla Francia basterà un pareggio contro l'Ecuador per chiudere prima nel girone e gli ottavi sono ormai ipotecati. Alla Svizzera invece servirà una vittoria contro l'Honduras per proseguire il sogno mondiale.