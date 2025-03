Italia, partono titolari Buffon e Brazagli

Ultim'ora da Recife, giocano Buffon e Barzagli.

Nella riunione tecnica che precede la partita di oggi pomeriggio alle 18.00 (ora italiana), il C.T. Prandelli ha sciolto gli ultimi dubbi. Buffon e Barzagli scendono in campo, Sirigu e Bonucci si acccomodano in panchina. Se l'inserimento nell'11 titolare di Buffon non è una sorpresa, la riconferma di Barzagli al centro della difesa sorprende gli addetti ai lavori, visto lo stato di forma non eccellente. Ennesima bocciatura per Bonucci, che forse non convince al 100% Prandelli da centrale difensivo in una difesa a 4.