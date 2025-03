Scommesse, tutti su Italia - Costa Rica

Italia in campo questo venerdì, giornata nº8 dei Mondiali in Brasile. La sfida degli azzurri con la Costa Rica attira inevitabilmente tutte le attenzioni e anche la maggior parte delle puntate nel nostro paese. Dei tre incontri previsti per l’Italia questo è sempre stato considerato sulla carta il più semplice, ma il 3-1 della Costa Rica sull’Uruguay ha livellato il girone e i ticos giocheranno per fare un miracolo e strappare un pareggio.

Italia - Costa Rica

Si gioca a Recife, scenario nuovo per entrambe le squadre. La vittoria dell’Italia non le assicurerebbe matematicamente il passaggi o del turno, ma ovviamente sarebbe un grande passo in avanti. Il rischio teorico è che si perda poi l’ultima gara con l’Uruguay e la Costa Rica possa battere l’Inghilterra per un triple pareggio a quota 6 punti. Ma questi sono calcoli che si faranno alla fine.

Prandelli conferma il modulo e gli uomini che hanno battuto l’Inghilterra, tranne Paletta, che sarà probabilmente in panchina. Non ci si aspetta una partita con tanti gol quindi sconsigliamo le scommesse over. L’ideale sarebbe prendere la quota dell’Italia, aspettare un gol degli azzurri nel primo tempo e poi vendere la quota che da 1.55 cadrebbe a 1.15 circa.

Un gol di Balotelli è quotato poco (1.75 circa), ma come primo marcatore la quota si alza a 4. Una sua doppietta vale 4.5, troppo poco per rischiare. Pirlo che segna l’1-0 vale 10 volte la posta, una buona quota considerando che i costarricensi faranno molti falli e lo juventino potrebbe avere diverse chance nel primo tempo.

Italia nettamente favorita in zona 1.55, pareggio 4.2, vittoria sbancatutto della Costa Rica quotata a 7.



Svizzera - Francia

Anche in questo caso si scontrano due squadre vincenti all’esordio, in palio c’è probabilmente il primo posto nel girone. Francia più positiva del previsto nel 3-0 all’Honduras, ma l’avversario non era all’altezza. Pogba, Griezman e Benzema sono dati in gran forma. La punta del Real Madrid ha segnato 8 reti nelle ultime 7 gare con la nazionale.

Il gol di Benzema è quotato 2.1, ma se sblocca lo 0-0 vale 5 volte la posta.

Francia favorita in zona 1.8, pareggio a 3.6 e colpaccio della Svizzera quotato 5.



Honduras - Ecuador

Sfida tra disperati nel gruppo E, nessuna delle due sembra in grado di qualificarsi ma chi esce da qui con tre punti può tentare il tutto per tutto nell’ultima partita. L’Ecuador è sicuramente favorito, avrà molto pubblico dalla sua parte e l’Honduras è tra le 2-3 squadre più deboli dei Mondiali.

Il goleador più probabile secondo i bookmakers è Valencia: una sua rete vale 2.2, ma se sblocca il risultato vale 6.

Vittoria Ecuador in zona 1.65, pareggio a 4 e vittoria Honduras quotata 5.5.