Hodgson: "Sono molto deluso, siamo devastati"

L’eliminazione non è ancora matematica ma la sconfitta per 2-1 contro l’Uruguay sa tanto di fallimento: solo una complessa combinazione di risultati (fra cui una doppia vittoria dell’Italia nelle restanti partite del girone) può salvare la nazionale di Roy Hodgson da un’uscita precoce dal torneo. I sudamericani, invece, tornano in corsa grazie al loro salvatore della patria: Luis Suarez rientra a meno di un mese dall’operazione al menisco e segna la doppiettache decide la sfida della disperazione

"Non so se mi aspettavo qualcosa in più dai miei - ha spiegato il c.t. inglese a caldo - abbiamo lavorato bene, soprattutto all'inizio. La verità è che loro erano più forti, soprattutto in difesa. Abbiamo controllato il gioco per periodi abbastanza lunghi ma la loro difesa era molto forte: abbiamo creato delle opportunità per segnare ma non ci siamo riusciti come avremmo voluto". Grande rimpianto per il secondo gol di Suarez: "Su un lancio lungo, con il tipo di giocatori che abbiamo in squadra, non avremmo dovuto prendere gol. Abbiamo reagito bene e siamo tornati in partita e avremmo potuto vincere, o anche pareggiare perché stavamo dominando la partita, di certo non mi aspettavo di perderla - ha continuato Hodgson in conferenza - Ma hanno segnato. È incredibile. Sono così deluso. Noi avevamo tante speranze e non possiamo mantenerle. Si tratta di una tristezza immensa. Siamo devastati".

Suarez è stato il giocatore più importante, e ha commentato così questa vittoria: "Dopo tante critiche, questa è una vittoria fantastica: me la voglio adesso solo godere. Poi da domani penseremo all'Italia, perché vogliamo qualificarci". "Aver fatto gol è un sogno: ho sofferto per riprendermi dal mio infortunio. Tutti i miei compagni di squadra hanno sofferto durante la partita. Abbiamo dato tutto. Abbiamo risposto a tutte le critiche. Ora, dobbiamo approfittare di questo risultato e riposarci: ogni mio compagno è stato perfetto e ci meritiamo questa vittoria".



TABAREZ — "Con questa partita abbiamo dimostrato che non siamo ancora morti". Comincia così il c.t. dell'Uruguay Tabarez la sua conferenza stampa nel dopo-partita: "Abbiamo pianificato questa gara esattamente com'è andata, e contro una grande Inghilterra il nostro piano ha funzionato - ha spiegato Tabarez -. Per noi è stato fondamentale il grande lavoro svolto da Cavani: vincere contro un avversario così forte ci da una grande soddisfazione". Tabarez guarda naturalmente già al prossimo impegno contro l'Italia, determinante per la qualificazione agli ottavi: "Non abbiamo ancora raggiunto nulla, ma da questa sera abbiamo più possibilità di passare il turno. Contro l'Italia ci proveremo, ma sarà molto difficile