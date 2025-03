Live Uruguay - Inghilterra in Mondiali 2014

22.54 La nostra cronaca live termina qua. Un saluto da Alessandro Pozzi e da Vavel.. Le partite non sono terminate alle 24 su Vavel live Giappone- Grecia. Buona serata!

22.52 commovente come i giocatori portino in trionfo Luis Suarez; Il Pistolero non doveva essere della partita eppure ha recuperato in tempo e ha dimostrato quanto questa squadra ha bisogno di lui.

95 sul rinvio di Muslera c'è il triplice fischio di Carballo.

94 angolo per l' Inghilterra , sale anche Hart, è lui a staccare di testa.. palla che termina a lato.

93 Cavai esagerato! numero su Johnson per tener su la palla

92 Molto duri gli interventi dei giocatori della celeste. Gerrard riesce comunque ad arrivare al tiro che però è debole.

91 Lambert non è ancora riusciuta a tenere vivo un pallone.

90' il quarto uomo segnala cinque minuti di recupero. E' Assedio Inglese

89' ormai l' inghilterra prova ad attaccare ma lo fa in modo disordinato.

88 dentro Coates per Suarez

87 Crampi per Suarez che questa partita non doveva nemmeno giocarla.. Che giocatore!

86 Dentro anche Lambert per Roy Hodgson che prende il posto di Henderson. Una punta in più per gli inglese.

85' Ancora Suarezzzzzzzz errore clamoroso della difesa inglese che in due non riescono a staccare di testa, la palla arriva a Suarez che controlla guarda Hart e lo infila 2a1!

81' Prova a rialzare la testa l' Uruguay che attacca con grande impeto.

80' a meno dieci dalla fine il pareggio potrebbe essere inutile per entrambe le squadre. Ora se la giocano a viso aperto.

78' Tabarez ricorre a Fucile per arginare le avanzate Inglesi.

77' si scatena l' inghilterra.. Sturridge dal limite.. para Muslera.

75' GOallllllll Rooney Pareggia il match. Grandissima azione di Johnson sulla destra che salta l' uomo e mette in mezzo e Wayne Rooney non sbaglia 1a1

74' Sturridge sembrerebbe essere l' unico nelle fila inglesi a poter cambiare le sorti di questa partita. Prova da solo a mettere in difficoltà la celeste

73 l' Uruguay prova a perdere un po' di tempo ritardando le riprese di gioco.

70' Secondo cambio per Hodgson . Fuori Welbeck dentro Lallana.

69 Gli inglesi provano a spingere. La celeste si affida alla furbizia e alla capacità di tener palla di Suarez

67' brutto fallo di Gerrard che viene iscritto sul taccuino dell' arbitro. E' il prio giallo del match in casa inglese

67' anche Tabarez gioca il primo cambio. Fuori un ottimo Lodeiro e dentro una seconda punta Stuani

66' i tifosi inglese provano a spingere la nazionale dei tre leoni. Sperando di invertire l' inerzia del match.

64' Prima mossa di Hodgson. Fuori Sterling dentro Barkley.

62' nonostante il colpo alla testa il terzino Vuole rientrare sul terreno di gioco anche se il proprio medico non acconsente. Singolare la grinta di Pereira che non vuole lasciare il match

60' brutto colpo preso da Alvaro Pereira sulla testa che però si alza ( fortunatamente) subito

59' Henderson prova a rendersi pericoloso con un cross dalla trequarti. Muslera blocca tranquillo.

56' L' Inghilterra prova ad essere pericolosa e tra i più attivi troviamo il terzino sinistro Baines

53 l' Inghilterra non ci sta e trova un occasione da rete con Rooney che dall'altezza del dischetto del rigore non riesce ad angolare il tiro; Para Muslera

51 ora gli inglesi stanno tornando in balia degli avversari; Lodeiro imbecca Cavani che da posizione defilata apre troppo il piatto calciando fuori. Molto pericoloso l' Uruguay

50'' Torna a salire in cattedra la squadra che sta vincendo il match. Suarez dal limite spara a lato

48' Angolo per la Celeste; Hart non posiziona nessuno sul primo palo e l' uruguay prova a punirlo.. Attento pero' il portierone Brittannico

47' Gli Inglesi sono partiti più determinati in questo secondo tempo.

46' Inghilterra rientra in campo prima dell' Uruguay, non ci sono cambi

45(+1)' finisce il primo tempo con l' Uruguay in vantaggio grazie al tanto discusso Suarez. Durante l' intervallo ci aspettiamo delle mosse da parte di Hodgson per cambiare le sorti di questo match

45' 1 minuto di recupero conscesso dall' arbitro Carballo. L'Inghilterra prova ad attaccare a senza troppa convinzione.

42' ennesimo corner per gli inglesi che però vengono ricacciati indietro da una difesa celeste attenta

40' L' Inghilterra prova subito a riversarsi in attacco

38' Suareeeezzzzzzzzz! La celeste vola in vantaggio dopo una grande Azione di Lodeiro che appoggia a Cavani il quale alza la testa e serve la palla sulla testa del pistolero che non sbagliaa.. 1a '

35 Conclusione di Sturridge da 40 metri che non impensierisce minimamente Muslera,

33' si anima la partita; ora è l' inghilterra ha schiacciare sull' acceleratore.

31' Travesa clamorosa di Rooney da un metro dalla linea di porta; non riesce a schiacciare in rete una punizione dall' angolo battuta da Gerrard

28' Uno due Rooney- Sturridge che mette in difficoltà Godin costretto a stendere l' attacante in forza al Liverpool

27' angolo per la celeste.. è uno schema che libera Cavani che calcia sopra la traversa

26' L' Uruguay sta prendendo campo.. squadra molto più aggressiva rispetto agli inglesi

25' Punizione per l' Uruguay, blocca agevolmente Hart

23' finora poche emozioni a San Paolo.. la posta in gioco è troppo importante e le squadre sentono la pressione

19' Hodgson prova ad invertire Welbeck con Sterling

17' Pericoloso Sturridge dal limite.. palla deviata in angolo

14' Rodriguez viene lasciato libero da Johnson , conta e passi e tira una fucilata... appena sopra la traversa

13' Fase di studio tra le due squadre. Tanti falli per la squadra di Tabarez che spezzano il gioco

9' punizione di Wayne Rooney.. Muslera impassibile ma fortunato perchè la conclusione è fuori. che paura per l' Uruguay

8' Ottima azione di Sturridge che con un colpo sotto prova a liberare Rooney ma viene fermato dal fallo di mano di Godin che si becca la prima ammonizione del match

5' In quest'avvio molto meglio la celeste

3' La trama dell' Uruguay è chiara. Si gioca su Suarez ed è proprio l' attacante del liverpool ha conquistarsi un corner

2' Muslera va troppo tranquillo su un pallone in area.. quasi ne approfitta Sturridge

1' E' iniziato il match ed è subito l' Inghilterra a farsi vedere nella metà Celeste

20.58 Ci siamo testa o croce ed è tutto pronto per questo match. Sarà l' Uruguay a battere il calcio d'inizio

20.57 E' ora del "God save the Queen"

20.53 Le squadre sono scese in campo. La prima ad ascoltare il proprio inno è l' Uruguay

20.52 Le squdre sono già nel tunnel degli spogliatoi pronte per entrare. Dopo 90' si è già ad un momento decisivo

20.45 Meno di un quarto d'ora al fischio d'inizio. Atmosfera calda sia da una parte che dall'altra; è (quasi) una FINALE

20.40 Hodgson molto calmo: " sono partite difficili, non si può mai sapere il risultato"

20.30 Suarez titolare, mentre Hodgson schiera gli 11 titolari della partita con la nostra nazionale

20.22 Il termometro di San Paolo segna 17 gradi. Temperatura giusta per un match avvincente

20.20 Le squadre scendono in campo per iniziare il riscaldamento

20.15 Questa sera è anche sfida Sturridge-Suarez. Per un anno compagni al Liverpool a sfornare assist e goal e oggi uno contro l' altro per continuare il sogno mondiale...

20.10 C'è attesa all' Arena Corinthians per le formazioni ufficiali. Sarà davvero pronto Luis Suarez?

20.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Uruguay - Inghilterra (21.00), incontro valido per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali 2014 in corso di svolgimento in Brasile. Attenzione massima sulla sfida tra due delle squadre più attese di questo Mondiale, inserite nel girone degli azzurri. A completare il programma sarà proprio l'Italia, in campo a Recife contro la Costa Rica, venerdì alle 18.

19.50 - La partita tra Uruguay ed Inghilterra è gia decisiva. E' una partita da dentro o fuori. Una sconfitta per entrambe le squadre vorrebbe dire mettere la parola fine nel mondiale brasiliano. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta bruciante; l' Uruguay, a sorpresa, ha perso il match inaugurale con la Costa Rica subendo ben 3 reti. L' Inghilterra di Roy Hodgson ha invece preso la paga dalla nazionale italiana.

19.40 - La sfida è soprattutto tra i Bomber di queste due squadre; Suarez e Rooney. Entrambi gli attaccanti sono in un modo o nell altro nell' occhio del ciclone. Luis Suarez ha dichiarato di essere al 100% per la sfida contro l' Inghilterra. Dopo aver visto i compagni perdere contro la rivelazione ( fino a qui) Costa Rica si sente pronto e carico a sconfiggere la nazionale inglese. Dopo l' intervento al ginocchio del 22 maggio Luis Suarez torna contro l' inghilterra e dichiara di conoscere bene il gioco britannico e i suoi intrerpreti.

Sfida tra vecchi amici, non solo duello tra bomber. Questa sera Suarez ritrova parecchi compagni con cui ha vissuto una stagione indimenticabile in Premier. Capitan Gerrard, Sturridge, il promettente Henderson, Johnson. Faccia a faccia in una partita in cui la Celeste conta sul campione ritrovato. "Suarez è un campione nella testa e nel cuore" questo il pensiero di Lugano per il suo centravanti.

19.30 - Wayne Rooney è un altro caso. Messo sotto accusa per la prestazione fornita contro l' Italia è di nuovo concentrato a prendersi la squadra per mano e trascinarla agli ottavi. Nei giorni scorsi è stato attaccato dai tabloid inglesi che lo davano come riserva. Roy Hodgson ha dichiarato che Wayne ha voluto partecipare all' allenamento delle riserve per sua spontanea volontà sintomo di una grande determinazione e gran voglia ha passare il turno nel girone D. Alla causa Rooney sono intervenuti Gary Neville ( vice di Hodgson) che ha definito l' attacante del Manchester United fondamentale per la squadra inglese e ha anche aggiunto che in inghilterra si cerca sempre un capo espiatorio... è il caso di Rooney.

19.20 - Anche Gerrard ha suonato la carica per questo match importantissimo. Steven ha proseguito che è inutile fissarsi con un giocatore , riferendosi a Ronney. "La squadra è una e tutti alziamo la testa insieme" è questo il pensiero del centrocampista del Liverpool. Poche novità nell'Inghilterra. Rooney in zona centrale, alle spalle di Sturridge. Gerrard - Henderson in mediana e sulle ali la velocità di Welbeck e Sterling, il migliore contro l'Italia.

19.10 - In casa Uruguay Tabarez si affida a Suarez: "gioca". Serve uno scossone in casa Celeste dopo la pessima prestazione della partita di apertura. La partita è dura e con il morale basso per l' infortunio di Lugano, al suo posto Gimenes, e la squalifica di Maxi Pereira, Tabarez si affida al suo bomber-talismano e alla qualità di Ramirez. Fuori Forlan.

19.00 - Anche Cavani ha spronato la sua squadra rilasciando delle dichiarazioni: "L'Inghilterra deve preoccuparsi, siamo una squadra difficile da battere, una squadra che ha carattere e se ci vogliono sconfiggere devono fare una vera e propria battaglia. Noi siamo pronti a reagire al primo k.o. e ad affrontare questo tipo di situazioni che peraltro abbiamo già affrontato e superato in passato" cosi il matador.