Scommesse Mondiali, quote alte per le partite della giornata

I Mondiali stanno regalando spettacolo e sorprese e per gli scommettitori si tratta di una prova molto complicata. L’eliminazione della Spagna è stato il primo evento clamoroso e quasi impronosticabile; meglio pensare partita a partita e cercare buone quote senza troppe aspettative.

Le partite di oggi hanno quote alte, e si capisce bene il perché. Tutte le squadre impegnate hanno la possibilità di qualificarsi, anche se alcune sono costrette a vincere per provare a passare il turno.

Colombia - Costa d'Avorio

La Colombia ha avuto un buon esordio, in linea con le previsioni. Ma non ha dominato nel match contro la Grecia. Dall’altra parte trova la Costa d’Avorio, che ha vinto in rimonta sul Giappone. Dunque si sfidano le due squadre teoricamente in lotta per il primo posto: la partita dovrebbe essere equilibrata e un pareggio potrebbe anche andare bene a entrambi.

I bookmakers danno i sudamericani favoriti a 2.05, col pareggio a 3.5 e una vittoria della Costa d’Avorio a 3.9.

Uruguay - Inghilterra

L’Inghilterra è costretta a vincere. In caso contrario rischia l’eliminazione e una valanga di critiche in patria (a cui comunque dovrebbero essere ormai abituati). Ma la squadra vista contro l’Italia ha giocato un calcio veloce e ha creato occasioni. Al contrario, l’Uruguay ha deluso e ha preso 3 gol dalla Costa Rica. A meno di metamorfosi improvvise, gli inglesi dovrebbero portare a casa i tre punti e i bookmakers danno loro fiducia.

Vittoria Inghilterra a 2.05, pareggio a 3.6 e vittoria Uruguay a 3.75

Giappone - Grecia

Zac è rimasto scottato dall’esordio e la squadra ha mostrato inesperienza nel gestire il risultato, facendosi rimontare dalla Costa d’Avorio e subendo due gol in pochi minuti. Naturalmente il Giappone è costretto a vincere e ha i mezzi per farlo. La Grecia sembra inferiore tecnicamente ma ha più esperienza.

Giappone favorito a 2.2, pareggio a 3.5 e vittoria della Grecia a 3.5.

Sistema: Consigliamo di dare fiducia all’Inghilterra, e per provare quote alte il pareggio in Colombia - Costa d’Avorio.

(Dati Betfair)