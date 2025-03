Depay salva l'Olanda, Australia battuta per 3 a 2

Vittoria sofferta per gli Orange, che dopo l'eccellente prestazione contro i campioni del mondo in carica, non fanno vedere lo stesso contro un'ottima Australia. I kangaroos hanno messo in difficoltà Robben e compagni sfiorando l'impresa, ma l'Olanda è riuscita a strappare una vittoria importantissima che gli permette di portarsi al comando nel gruppo B, in attesa della sfida di questa sera tra Cile e Spagna.

Dopo una prima fase equilibrata, l'Australia ha dato il meglio rendendosi pericolosola con Cahill e Bresciano. Al 19' però è l'Olanda a passare in vantaggio, dopo un'occasione sprecata da Sneijder pochi istanti prima, Robben ha bruciato la difesa avversaria e superato il portiere senza troppi problemi. Non c'è stato tempo di esultare per gli Orange, perché la reazione australiana non si è fatta attendere: McGowan con un lungo lancio da centrocampo ha cercato Cahill, che dopo l'ingresso in area ha messo a segno un gol spettacolare, sinistro potente al volo, e pallone alle spalle di Cillessen. L'Olanda, nonostante i tentativi di Robben e Van Persie non ha trovato il gol, e, al 30' sono stati gli australiani a sfiorare il raddoppio con Bresciano, servito da Leckie. Il primo tempo si è chiuso sull'1 a 1, con un cambio obbligato per l'Olanda: fuori Indi nel finale, per infortunio, dentro Depay.

Nella seconda frazione è stata subito doccia fredda per l'Olanda: al 52', infatti, Janmaat ha toccato il pallone con la mano in area e ha concesso il tiro dal dischetto all'Australia. Jedinak dagli undici metri non ha tradito, e ha messo a segno il gol del 2 a 1. Come nei primi 45 minuti, anche in questa occasione la rete del pareggio non si è fatta attendere: al 56' Van Persie ha ristabilito l'equilibrio. L'Australia non si è arresa, ma Bozanic ha sprecato una grande occasione al 66', quando, davanti al portiere, ha calciato debolmente permettendo a Cillessen di intercettare. Depay, dall'altra parte, non ha deluso e ha concluso in porta per il gol decisivo: Ryan aveva intuito la traiettoria, ma ha solo sfiorato il pallone che è finito in rete. L'Australia ha provato fino all'ultimo a riportare il match in parità, ma la stanchezza e gli avversari hanno prevalso.