Live Spagna - Cile, Mondiali 2014 in diretta

La Spagna è la terza Europea di fila che dopo aver vinto il Mondiale, viene eliminata nel primo girone di qualificazione. Come la Francia fu eliminata nel 2002 in Corea e l'Italia in Sud Africa soltanto 4 anni fa, la storia si ripete e colpisce gli spagnoli.

La squadra di un estasiato Sampaoli ha giocato una partita eccezionale, davanti a 70000 tifosi cileni indemoniati come gli 11 che erano in campo! Su tutti Alexis Sanchez, 90 minuti di intensità mostruosa, ha pressato su chiunque. Dall'altra parte troppa imprecisione e lentezza nella manovra che tanto era stata esaltata negli scorsi 6 anni. La frustrazione e lo scoramento hanno fatto il resto, confermando le difficoltà della prima gara con l'Olanda.

Per la prima volta nella sua storia calcistica, la nazionale cilena batte la Spagna, nella partita che sarà ricordata per la clamorosa eliminazione dalla competizione Mondiale della squadra di Del Bosque! Il Cile accede agli ottavi di finale assieme all'Olanda, contro la quale si giocherà, nell'ultima giornata del girone, il primo posto! Scenario impensabile all'inizio di questo girone. Lo fa con pieno merito, disputando una partita di meravigliosa intensità, per tutti i 90 minuti! Pressione costante e tanta, tantissima cattiveria agonistica. Quella che è mancata alla squadra di Del Bosque, probabilmente appagata dai troppi successi dei suoi giocatori. Finisce così, il ciclo della GRANDE SPAGNA! Il Maracanà ha colpito ancora, nel 50 era toccato al Brasile, 64 anni dopo tocca alla SPAGNA!

96' - FISHIO FINALE! GEIGER DECRETA LA FINE DELLA PARTITA E L'ELIMINAZIONE DELLA SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA!!!!

94' - Palla dentro di Silva, troppo lunga per Torres che non riesce ad arrivarci!

L'incredibile errore di Busquets, che ha fallito l'occasione più ghiotta per riaprire la partita.

92' - Ramos clamorosamente si ritrova il pallone tra i piedi, ma i difensori riescono a mettere in angolo ancora una volta!

91' - Angolo per la Spagna guadagnato da un cross di Azpilicueta respinto.

90' - Sampaoli sembra un leone in gabbia! Continua a sbracciarsi ed incitare contro i suoi giocatori! Saranno 6 i minuti che separano la Spagna dalla clamorosissima eliminazione!

89' - Bravo le prende tutte, questa volta su Cazorla. Palla in angolo, ma nulla di fatto.

88' - Punizione dal limite per la Spagna. L'ha guadagnata Torres.

86' - Maracanà in delirio per la squadra di Sampaoli. I tifosi sono in visibilio!

83' - Valdivia dentro per Vargas. OVAZIONE DEI CILENI per l'autore del primo gol!

83' - INIESTA VICINO AL GOL!!! ANCORA MIRACOO DI BRAVO!!!! Gran tiro a giro del "prestigiatore", Bravo si supera ancora una volta.

La disperazione di Busquets dopo il gol fallito all'inizio della ripresa. Probabilmente una delle ultime occasioni.

81' - Iniesta per Cazorla, sinistro del giocatore dell'Arsenal, Bravo ancora perfetto in angolo. Iniesta in mezzo, ANCORA BRAVO agguanta la sfera in uscita alta.

80' - Contropiede della Spagna, ancora una volta troppi passaggi che permettono alla difesa di recuperare.

78' - Spagna in attacco, Iniesta per Cazorla, libera Mena in perfetta scivolata.

76' - Esce Pedro dentro Cazorla.

75' - INCREDIBILE SANCHEZ! Ne salta due e brucia Sergio Ramos in velocità, mette dentro per Vidal che non approfitta.

73' - Spagna sfinita. Mentre la squadra di Sampaoli continua a correre come se fosse il primo minuto di gioco, dietro gli incitamenti del suo allenatore.

72' - Il Cile si chiude benissimo in difesa per poi sfruttare gli ampissimi spazi lasciati dalla difesa spagnola, in balia delle accelerazioni di Vargas e Sanchez.

70' - Ancora grande Cile. Errore della Spagna in fase di impostazione, Sanchez riparte e serve Vargas al centro che di testa mette a lato!

68' - CLAMOROSA OCCASIONE PER IL 3-0!!!! Vargas apre per Mena, tiro cross sul quale Isla arriva col passo lungo e mette alto sulla traversa. La Spagna è alle corde.

66' - Spagna ancora molto imprecisa, inizia a subentrare la frustrazione.

Ecco il video del secondo gol del Cile di Aranguiz, appena sostituito da Sampaoli per un problema fisico, al suo posto Gutierrez.

61' - Buona occasione per il Cile, Vargas serve Sanchez che non trova il tempo per la battuta a rete. Esce Diego Costa, deludente! Al suo posto El Nino Torres.

60' - Ammonito Mena per un fallo su Pedro

59' - Ancora Spagna sulla trequarti cilena, gli spagnoli sono poco incisivi. Manca sempre l'ultimo passaggio per arrivare alla conclusione.

57' - Problemi per Aranguiz, che però torna prontamente in campo dopo le cure mediche

55' - La squadra di Sampaoli continua a pressare con un'intensità pazzesca. Pressano ancora altissimi.

52' - ASSURDO ERRORE DI BUSQUETS!!! ANCORA SPAGNA VICINA AL GOL! Sergio Ramos su punizione impegna Bravo. Sulla respinta grande rovesciata di Diego Costa, Busquets è solissimo davanti al portiere, ma sbaglia clamorosamente!

50' - La Spagna sembra essersi svegliata. L'ingresso di Koke sembra aver dato più mobilità e velocità all'azione spagnola.

49' - CLAMOROSO PASSAGGIO DI INIESTA! Palla perfetta per Diego Costa, l'attaccante dell'Atletico perde tempo nel battere a rete e viene chiuso in angolo

47' - Spagna subito in avanti. Libera la difesa cilena con Medel.

Spagna già in campo, entra anche il Cile. Tutto pronto per la ripresa

45' - Cambio per la Spagna. Entra Koke per Xabi Alonso. Del Bosque alla ricerca disperata della rimonta.

Casillas disperato dopo il gol di Aranguiz.

Foto della festa dei giocatori del Cile dopo il gol del raddoppio.

Ecco il video del vantaggio cileno di Vargas. Grandissimo Sanchez sulla destra, ma altrettanto strepitoso il passaggi di Vidal per Aranguiz.

Un Cile indemoniato è meritatamente in vantaggio sui campioni del Mondo in carica. Spagna molle, che gioca con ritmi troppo bassi e blandi, senza cattiveria agonistica. L'eliminazione è distante soltanto 45 minuti.

FINE PRIMO TEMPO! Cile in vantaggio per 2-0 sulla Spagna. Clamoroso al Maracanà! I gol di Vargas al 20' ed Aranguiz sul finire del primo tempo!

45' - Punizione per la Spagna. Cross morbido di Xabi Alonso che è preda dell'uscita di Bravo!

Riguardando i replay forse Casillas poteva respingere meglio, di certo non al centro dell'area!

Grande punizione di Sanchez, Casillas respinge male al centro dell'area dove c'è Aranguiz che stoppa e insacca. Campioni del Mondo in carica spalle al muro.

43' - ARANGUUUUIIIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZ!!!! RADDOPPIO CILENOOOOOOOOOOOOO!!!! SPAGNA AL TAPPETO! 2-0

42' - Ancora Sanchez crea il panico tra i difensori spagnoli. Punizione pericolosissima

39' - Gli spagnoli non riescono a trovare il bandolo della matassa cilena, che si è arroccata negli ultimi 40 metri di campo e non lascia alcun spazio. Troppo lenta la squadra di Del Bosque. Ammonito Xabi Alonso per un fallo di frustrazione su Isla.

Xavi, pensieroso, in panchina.

Immagine dal retro della porta di Casillas dopo che Vargas ha depositato il gol dell'1-0

35' - La Spagna non riesce ad essere pericolosa, preferisce agire sulle fasce e crossare in area, ma Medel è precisissimo e puntuale nelle chiusure aeree.

Quindicesimo gol per Vargas in 33 presenze con la sua nazionale!

33' - Ancora impalpabile Diego Costa, non è inserito nei meccanismi della squadra e si fa anticipare troppo facilmente dai difensori cileni.

32' - Sanchez è indemoniato. E' letteralmente ovunque. Pressa su chiunque abbia la maglia rossa.

31' - Ancora un fallo di Vidal. Punizione dal limite dell'area per la Spagna. Nulla di fatto.

30' - Rimessa in zona d'attacco per la squadra di Del Bosque. Iniesta non riesce ad entrare in area.

28' - Grande azione di Silva, cross per Diego Costa che con il sinistro mette di poco a lato alla destra del portiere cileno.

26' - Primo ammonito del match, è Arturo Vidal.

25' - Pedro sulla destra punta Medel che lo accompagna sul fondo senza fallo. Pedro applaude l'assistente confermando il nervosismo spagnolo

23' - Grande reazione per la Spagna, Iniesta serve in area Diego Costa che appoggia per l'accorrente Xabi Alonso. Alto il destro per il centrocampista del Real.

Grande pressione di Sanchez sulla destra, ruba palla e serve Vidal a centro. Palla in profondità per Aranduiz che serve Vargas solo al centro dell'area di rigore che supera Casillas e realizza a porta vuota. QUARTO GOL per Vargas in tre partite alla Spagna!

20' - VARGAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!! EDU VARGASSSSS!!! CILE IN VANTAGGIOOOO!!!!!

16' - Cileni che sembrano troppo imprecisi in fase di impostazione, soprattutto con i due centrocampisti. La Spagna alza il proprio baricentro.

13' - SPAGNA VICINA AL VANTAGGIO! Xabi Alonso approfitta di una respinta corta di Bravo su tiro di Diego Costa, ma non riesce a chiudere. Bravissimo il portiere!

12' - Da un errore di impostazione cileno nasce una buona azione per Silva che guadagna un buon fallo a 30 metri dalla porta di Bravo. Xabi Alonso spreca.

11 ' - Gli spagnoli sembrano voler subire la sfuriata del Cile, rallentando i ritmi per colpirli in contropiede o sfruttando qualche errore personale.

10' - Piano tattico rispettato per il Cile che pressa altissimo già con i due attaccanti. Per ora un pò assente Vidal.

8' - Disimpegno sbagliato di Jara verso Bravo, che mette in fallo laterale.

7' - Fallo di Sanchez sul suo compagno di squadra Iniesta, punizione dalla trequarti. Bravo salva su Ramos in uscita.

5' - La spagna prova a ripartire in contropiede. I cileni chiudono bene gli spazi.

Incredibile istantanea della curva del Maracanà

3' - Grande ritmo dei cileni. Pressing alto e passaggi rapidissimi.

1' - SUBITO CILE PERICOLOSO! Vidal dentro per Sanchez che viene chiuso in angolo. Jara mette di poco a lato.

Spagna con la tradizionale maglia rossa, Cile in bianco!

21.00 - Geiger dà l'inizio al match, palla per la Spagna.

20.57 - Come è già successo per il Brasile, al Maracanà i tifosi cileni cantano la "cancion nazional" a cappella (senza sottofondo musicale). Boato impressionate

20.55 - SQUADRE IN CAMPO! IL BOATO DEL MARACANA' E' ASSORDANTE! Tutti pronti per gli inni nazionali

20.54 - La Spagna non perde due partite di fila in competizioni ufficiali da 8 anni.

20.52 - Squadre nel corridoio che conduce al campo di gioco. Volti tesissimi per gli spagnoli. La tensione si sente. La paura dell'eliminazione anche!

20.50 - Nonostante le voci che arrivavano dall'ambiente spagnolo e le pressioni della stampa, Del Bosque conferma Diego Costa al centro del suo attacco. Toccherà a lui ripagare la fiducia del suo cittì.

20.45 - L'interno dello spogliatoio spagnolo. Le maglie sono pronte per essere indossate dai protagonisti che scenderanno in campo.

20.40 - Il Cile si affida ai numeri di Edu Vargas contro l'altra Roja. Ha segnato in tutte e due le amichevoli tra le due squadre. Non c'è due senza tre!

20.32 - Un gruppo di tifosi cileni all'esterno dello stadio ha provato ad entrare allo stadio rompendo le porte della sala stampa dello stadio.

20.30 - Mezz'ora al fischio d'inizio della gara. Il Maracanà si inizia a tingere di rosso. Una panoramica dello stadio di Rio de Janeiro.

20.25 - Vidal riceve l'incitamento da parte dei suoi tifosi durante la ricognizione sul terreno di gioco.

20.20 - Nella partita del pomeriggio un'autentica gemma del centravanti dell'Australia, Tim Cahill. Un gol clamoroso che ha permesso ai cangoroos di pareggiare momentaneamente la partita. Il gol più bello dei Mondiali assieme a quello di Van Persie dell'Olanda. Ecco il video del gol :

20.15 - Facciamo un pò il quadro della situazione dopo la partita pomeridiana tra Australia e Olanda. Dopo la vittoria a fatica degli orange per 3-2, gli spagnoli sono costretti (ma lo erano anche prima di questa partita) a vincere contro il Cile. Il motivo è chiaro. A questo punto del girone, c'è la possibilità molto concreta che tutte e tre squadre arrivino a 6 punti. Farà fede, dunque, la differenza reti, con gli uomini di Del Bosque che partono da un -4 alquanto sfavorevole. All'obbligo di vincere, si aggiunge anche la pressione di dover segnare quanti più gol possibile, senza scoprirsi eccessivamente.

Nel frattempo squadre in campo per il riscaldamento tra il boato dei tifosi.

20.05 - Ufficiale anche la formazione del Cile. Tutto confermato per Sampaoli che non cambia niente rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia. Vidal giocherà da rifinitore. Valdivia entrerà a partita in corso.

20.00 - Benvenuti alla diretta live della seconda partita di giornata dei Mondiali di Brasile 2014. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, la più cordiale buonasera. Tra un'ora esatta, al Maracanà di Rio de Janeiro andrà in scena, per il gruppo B, Spagna-Cile. Allo stadio tutto è pronto per accogliere le due squadre!

Un'istantanea dall'esterno dello stadio Maracana, dove i tifosi cileni sono in procinto di entrare allo stadio.

19.50 - Per Sanchez una partita che sa di ambiente familiare : si ritroverà contro i compagni di tutto l'anno. Da Xavi a Jordi Alba, Iniesta e Fabregas, Pedro e Busquets. Sicuramente la loro amicizia per una sera verrà messa da parte.

19.45 - Per quanto riguarda il Cile, invece, fondamentale sarà l'apporto dei due terzini Mena ed Isla : in fase difensiva dovranno ripiegare per dare supporto ai tre centrali ed arginare le discese di Pedro ed Iniesta sulle rispettive fasce. In fase di possesso palla dovranno costringere i due terzini spagnoli a non sbilanciarsi troppo per lasciar loro troppi spazi liberi nei quali inserirsi. Vidal dovrebbe essere confermato alle spalle della coppia d'attacco Vargas e Sanchez, mentre a centrocampo e difesa dovrebbero agire gli stessi della partita d'esordio, con la possibilità di vedere Silva al posto di Valdivia per dare maggiore copertura alla difesa.

19.40 - Arriva dalla pagina Twitter della Spagna l'ufficialità circa gli 11 titolari che scenderanno in campo. Del Bosque ha scelto Javi Martinez al posto di Pique e Pedro al posto di Xavi. Conferme per Casillas Azpilicueta e soprattutto Diego Costa.

19.30 - Per il Cile invece ha parlato Sampaoli : “Credo che la Spagna abbia una grandissima esperienza, sono molto maturi, quindi sicuramente giocheranno meglio rispetto alla partita contro l’Olanda. Non c’è da dimenticare che sono tre le prime squadre al Mondo. Ma sono sicuro che domani il match sarà leggermente diverso rispetto all’esordio e che il loro coach prepari la partita al meglio. E’ vero che hanno cambiato qualcosa, ma i giocatori sono più o meno sempre gli stesso, anche se sono leggermente stanchi a causa della competitività del loro campionato. Ma sono pur sempre giocatori di qualità immensa”. Poi risponde alle domande che gli chiedono se il suo gioco rispecchi molto il tiki-taka spagnolo : “Siamo molto capaci a giocare la palla come fanno gli spagnoli. Spero un giorno di poter raggiungere il modo in cui lo fanno loro, o comunque di andargli vicino il più possibile. Sicuramente spero di farlo domani. In ogni caso, per fare risultato, dovremmo dar fondo ad ogni nostra energia”.

19.20 - Torres intervistato in conferenza stampa ha confermato che : “L’importante è vincere, sperando di giocare alla nostra maniera come in questi ultimi anni. Tutti noi pensiamo soltanto alla vittoria. Ovviamente la sconfitta è una delle tre possibilità, ma non la prendiamo in considerazione. Non vogliamo tornare a casa, sappiamo che il Cile è un avversario pericolosissimo e che proveranno in tutti i modi di arrivare alla vittoria. Ma sappiamo che anche se sono una squadra molto forte in attacco, hanno qualche problema di troppo in difesa".

19.10 - Altra CURIOSITA’ – Tra le vittorie contro i cileni al Mondiale, spicca quella del 1950. Anche in quel caso Spagna - Cile si giocò al Maracanà. In quel caso finì 2-0 con una doppietta di Zarra.

19.00 - Per Del Bosque potrebbero esserci numerosi cambi in vista della partita di stasera: Koke potrebbe far rifiatare Xavi, visto un po’ in ombra nell’esordio contro l’Olanda. Torres, presente anch’egli in conferenza stampa (un caso?) potrebbe prendere il posto di Diego Costa, che è sembrato un pesce fuor d’acqua nella prima gara. In difesa i maggiori dubbi sono su Gerard Piquè, il difensore del Barcellona, non ha impressionato. Al suo posto potrebbe scalare in difesa Javi Martinez per garantire maggiore possesso palla, ed un’impostazione dell’azione dalle retrovie.

18.50 - Andres Iniesta, sempre nella conferenza stampa prepartita ha dichiarato che “l’attesa di questa partita è stata lunga, ma dobbiamo lasciarci alle spalle la sconfitta contro gli olandesi e pensare ai cileni. Io avrei voluto giocare subito, almeno non ci sarebbe stato il tempo di pensare a quanto è successo a Salvador”. Per Don Andres, eroe di Sudafrica 2010, il modo in cui approcciare questo match è che la Spagna “deve vincere senza pensare al numero di reti da segnare, e senza tradire il nostro modo di giocare”.

18.40 CURIOSITA’ - A 25 anni dalla farsa inscenata dal suo portiere Roberto Rojas, che si finse ferito da un razzo sparato dagli spalti per ottenere un’improbabile vittoria contro il Brasile padrone di casa. Il Cile torna a calpestare l’erba del Maracanà, questa volta sognando un’impresa vera : eliminare i campioni del Mondo in carica!

18.30 - "La qualificazione resta possibile, è tutto nelle nostre mani". Presente in conferenza stampa, il ct della Spagna Vicente del Bosque ha parlato in vista della gara contro il Cile. "Abbiamo la possibilità di riscattarci subito, siamo responsabili della sconfitta maturata all'esordio in Brasile, contro l'Olanda abbiamo giocato male. Non cerchiamo scuse. Il Cile ha punti deboli e per questo siamo fiduciosi, abbiamo un solo risultato a disposizione. Dobbiamo vincere e tornare in corsa per gli ottavi di finale".

18.20 - In settimana hanno parlato molti spagnoli, cercando di sottolineare l’unione del gruppo, smentendo le voci che danno uno spogliatoio in subbuglio con le fazioni di Real Madrid e Barcellona che non coesisterebbero come qualche anno fa. Una di queste interviste è stata rilasciata da Koke, neo campione della Liga con l’Atletico dei miracoli di Simeone : “Se il mister mi desse la possibilità di giocare, sono convinto di poter giocare in più ruoli ed aiutare i miei compagni in qualsiasi posizione del campo”. Sul Cile, in quella che sarà una finale, il centrocampista ha dichiarato: "Sarà un avversario difficile, credo che le chiavi della partita saranno l'intensità e la nostra qualità. Se giochiamo come sappiamo, la strada è in discesa”. Infine si è sentito di rassicurare tutti quei tifosi spagnoli che si sentono delusi dopo l’esordio, chiedendo loro di continuare a sostenere la Spagna, sia da casa che coloro che si sono trasferiti in Brasile, confermando che la squadra farà di tutto pur di continuare a lottare per la conquista della coppa.

18.10 - Come si nota dalle immagini degli ultimi precedenti, le partite tra le “rojas” sono sempre molto aperte e ricche di gol. “Turboman” Vargas ha un conto aperto con gli spagnoli. 3 gol nelle due partite a cui ha preso parte. L’ultima amichevole è quella che dovrebbe richiamare un po’ gli stessi aspetti tattici della partita di questa sera. Le due squadre prediligono il possesso palla e il fraseggio breve. Sampaoli per l’occasione, a dispetto della partita inaugurale dove era costretto a vincere, penserà inizialmente a non prendere gol, per provare a colpire gli spagnoli in velocità ed in contropiede qualora dovessero scoprirsi alla ricerca del vantaggio. Sanchez e Vargas sono gli uomini ideali per attuare questo piano tattico.

18.00 - Nell’amichevole del 2011, a San Gallo, terminata 3-2 per la Spagna, il Cile è andato in vantaggio con Isla, poi ha raddoppiato con Edu Vargas. La rimonta spagnola è firmata da Andres Iniesta e da una doppietta di Fabregas. Storie tese a fine partita, tra Arbeloa e Vidal, con lo spagnolo che rifila un sinistro in pieno volto allo juventino.





17.45 - Un anno fa, invece, a Ginevra, nell’ultimo incontro tra le due squadre, l’incontro finisce con un pareggio per 2-2. Al gol iniziale di Edu Vargas, risponde lo “squalo” Negredo, assente in questa manifestazione. Ancora sudamericani in vantaggio sempre con Vargas, che beffa Albiol con una veronica e trafigge Vitor Valdes. A tempo scaduto il definitivo 2-2 di Jesus Navas.

17.30 - Si gioca al Maracanà di Rio de Janeiro. Dedicato al giornalista Mário Filho, è uno degli impianti sportivi più grandi mai costruiti, aveva inizialmente una capienza di 160.000 posti, ma in alcuni casi c’erano anche 200.000 persone. Dopo l'ultima ristrutturazioni in vista dei Mondiali del 2014, la capienza è stata ridotta a circa 75000 spettatori. Lo stadio del Maracanazo del 1950, che quest’anno potrebbe colpire la Spagna.

Il Maracanà ospiterà 4 partite dei Gironi, una partita degli ottavi di finale, una dei quarti e si fermerà poi in attesa della magica finale del 13 luglio. Dopo Argentina-Bosnia e la partita di stasera, le altre due partite della prima fase saranno Belgio-Russia ed Ecuador-Francia.