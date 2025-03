Russia, Berezutski: "Eravamo nervosi"

Pressione e inesperienza. L'assenza prolungata da una fase finale di un Mondiale ha giocato un brutto scherzo alla Russia di Fabio Capello, apparsa contratta, timorosa nell'esordio contro la Sud Corea. 1-1 il risultato finale, condizionato da un erroraccio del portiere Akinfeev. A salvare una squadra alla deriva Alexandr Kherzakhov, subentrato nella ripresa, dopo essere stato inizialmente tenuto fuori dal Ct. Sono per lui gli elogi di Capitan Berezutski "Come potete immaginare eravamo tutti nervosi, per molti di noi è la prima Coppa del Mondo. Kherzakhov è l'unico che 12 anni fa era già presente e ha fatto la differenza. La nostra squadra non è giovane, abbiamo affrontato grandi partite, ma il Mondiale non si può paragonare con nessun altro torneo.

"Dovevamo uscire da questa partita con una vittoria. Abbiamo trovato condizioni difficili, caldo e umidità. La Corea ci ha provato e ha giocato bene. Spero che la seconda partita vada meglio, ma sarà dura". Nel secondo incontro del girone la Russia sfida il temibile Belgio, che, in rimonta, ha regolato l'Algeria.

"Il mister correggerà i nostri errori. Per noi è importate giungere alla fase a eliminazione diretta, superare il girone, anche non giocando bene". Il risultato oltre il gioco.