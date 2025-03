Di Caprio, il Lupo dei Mondiali

Il Lupo di Wall Street è in Brasile. Leonardo di Caprio, che ha impersonificato Jordan Belfort nel film di Scorsese, è in Brasile a seguire i Mondiali e non si sta facendo mancare niente. Secondo quanto riportano i media brasiliani, Di Caprio ha affittato per il suo soggiorno in Brasile uno yacht fantasmagorico (foto), che appartiene allo sceicco proprietario del Manchester City, Mansour

Di Caprio avrebbe affittato la barca, battezzata “Topazio”, di quasi 170 metri di lunghezza per un’altezza di otto piani, per sé e una ventina di amici.

Secondo Emirates247.com, l’attore americano si sta dando alla pazza gioia. Durante il week-end avrebbe organizzato un party al Pacha locale e accolto un totale di 80 ragazze a sue spese.

“Era molto contento e non stava con una ragazza in particolare, si intratteneva con tutte. Gli hanno insegnato a ballare la canzone Bejinho no Ombro e continuava a chiedere al DJ di rimettere il pezzo” ha dichiarato una persona presente all’evento.

Dopo qualche ora il party è continuato nello yacht di Di Caprio, presenti modelle di Playboy e starlettes del locale “Grande Fratello”. Secondo la stessa fonte, la festa sarebbe durata fino alle 18 del sabato. E probabilmente oltre. Di Caprio era presente alla gara d’apertura tra Brasile e Croazia giovedì scorso, e ha cercato di passare inosservato come uno spettatore qualsiasi.