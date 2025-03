Live Belgio - Algeria in Mondiali 2014

20.00 - Questa sera vi ricordiamo alle ore 24.00 l'altro match del girone, Russia - Corea, in diretta su VAVEL. Mentre tra un'ora circa potrete seguire Brasile - Messico. Per ora è tutto, Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

19.50 - Un tempo per trovare le coordinate di un Mondiale atteso da tempo. Il Belgio concede 45 minuti all'Algeria, prima di ritrovare il giusto ritmo di gioco, con le correzioni apportate da Wilmots nell'intervallo. Gli innesti di Origi, Fellaini e Mertens cambiano volto alla partita e lanciano i rossi in testa al gruppo H in attesa di Russia e Corea. Un colpo di testa del centrocampista del Manchester e un contropiede ispirato da Hazard e firmato da Mertens ribaltano il vantaggio dal dischetto di Feghouli.

90' + 3' - Finisce qui!! Sull'ultima rimessa, in zona d'attacco, dell'Algeria arriva il fischio di Rodriguez. Con Hazard che porta il pallone lontano dalla zona di pericolo!

90' - Ultimo minuto regolamentare. Saranno tre quelli di recupero.

88' - Difficile pensare a una reazione dell'Algeria. Ora il Belgio, tranquillo, sta dominando la partita. Scivola in area Fellaini, sprecando un'ottima occasione.

84' - M'Bohli!! Grande risposta sul solito Fellaini!! Dentro Ghilas, ci prova l'Algeria.

80' - GOOOOLLLLL!!! Mertens!! Ma soprattutto Hazard!! Il talento del Chelsea conduce il contropiede, aspetta il taglio di Origi e serve l'accorrente Mertens!! Scaricare in rete è poi una formalità! 2-1 partita ribaltata!!

78' - Stoppata la conclusione di De Bruyne.

77' - Cerca un tacco improbabile Slimani. L'Algeria ora rinuncia a ripartire.

73' - Trova lo stacco, ma non la porta Van Buyten.

73' - Lotta Origi e conquista il corner.

71' - Lacen per Mahrez. Si copre l'Algeria.

70' - GOOOOLLLL!! Fellaini!!! Proprio lui!! De Bruyne pennella il traversone e il giocatore dello United spizzica il pallone alle spalle di M'Bohli!! 1-1!! Respira il Belgio!!

67' - Super Hazard! Halliche spazza l'area! Intanto Slimani per Soudani nell'Algeria.

66' - Origi!!! Vince un duello aereo e calcia in corsa col destro, ma M'Bohli si salva di piede!!

66' - Vertonghen! Sinistro, affrettato, a lato.

65' - Esce Dembele. Il mediano del Tottenham non ha destato grande impressione, soprattutto in fase di impostazione.

64' - Si gioca anche la terza carta a disposizione Wilmots. A bordo campo è pronto Fellaini.

59' - Feghouli guadagna un corner sotto la curva occupata dai tifosi algerini. Tripudio e festa per ora.

58' - Tocca a Origi! Bocciatura per Lukaku!

57' - Medjani!!! Prende splendidamente il tempo, ma, di testa, sfiora soltanto la rete! Immobile Courtois! Che brivido per il Belgio!

55' - M'Bohli smanaccia il pallone messo nel mezzo da Mertens. Il Belgio prova ad aumentare i ritmi.

52' - Brutto fallo di Mostefa su Hazard, ma Rodriguez non estrae il cartellino.

51' - Fantastica accelerazione di Mertens, ma il calciatore del Napoli non riesce a crossare in modo adeguato.

50' - Witsel! Non trova la porta in avvitamento, dopo una pessima uscita di M'Bohli!

48' - Provano la combinazione Mertens e Hazard, ma manca l'ultimo, difficile, controllo il trequartista del Chelsea.

19.00 - Dentro Mertens, fuori Chadli nel Belgio.

18.54 - Questo il rigore di Feghouli.

18.47 - Termina qui la prima frazione di gioco. Algeria a sorpresa in vantaggio a Belo Horizonte contro il Belgio. Decide un rigore di Feghouli. Belgio molto statico, prevedibile. Punita la scelta di Wilmots di schierare una difesa con 4 centrali. La manovra, senza sbocco sulle corsie, è facilmente leggibile. Bene per approccio l'Algeria, attenta in copertura. Nel finale i primi lampi di Hazard. A lui e a Lukaku, finora assente, si affida il Belgio nella ripresa.

45' - Ancora Hazard!! Non arriva nessuno sul pallone invitante a centro-area!

44' - Che palla di Hazard!! Accelera e inventa per Chadli, la cui conclusione termina però tra le mani di M'Bohli!

42' - Altro tentativo velleitario del Belgio. Non trova lo specchio Chadli dalla grande distanza.

39' - Violento, ma alto Vertonghen.

38' - Punizione interessante dal limite per il Belgio. Fallo di Mahrez su Arderweireld.

38' - Totalmente fuori partita Lukaku. Diverse incertezze in fase di controllo per il goleador delle amichevoli pre-Mondiali.

35' - Chadli da fuori, ma conclusione troppo morbida.

35' -Si rinnova il duello Witsel - M'Bohli! Di controbalzo il centrocampista del Belgio, puntuale il portiere dell'Algeria.

34' - Giallo per Bentaleb. Colpisce Dembele a palla ormai lontana.

32' - Ghoulam chiude De Bruyne in angolo. Buona manovra sull'out di destra del Belgio.

31' - Secondo errore in pochi minuti di De Bruyne. Chiama lo schema dal piazzato, ma il pallone termina ampiamente oltre la porta algerina.

30' - Eccolo Hazard!! Slalom in mezzo a due avversari, fallo netto di Feghouli!

29' - Brutto controllo di De Bruyne! Stanno mancando i giocatori di maggior talento al Belgio.

27'- Subito reazione Belgio! Destro innocuo di Dembele, ma l'Algeria è ora tutta schiacciata nei pressi dell'area.

24' - GOOOOOLLLLL!!! Non sbaglia Feghouli!!! 1-0 Algeria!!!

24' - Rigore per l'Algeria!!! Ammonito Verthongen!! Sul traversone da sinistra l'esterno del Valencia brucia il difensore belga costretto al fallo!! Penalty netto!!

21' - Violentissimo destro da fuori di Witsel! M'Bohli si oppone!

18' - Prima conclusione dell'Algeria. Su un rinvio lungo Mahrez riesce a eludere Van Buyten, ma il sinistro termina a lato, con Courtois a controllare la sfera.

16' - Batti e ribatti di scarsa qualità. Nessuna reale occasione per le due squadre nel primo quarto d'ora.

13' - Col passare dei minuti guadagna metri il Belgio. Il possesso palla è però per ora troppo lento.

10' - Verticalizzazione fuori misura di Feghouli. Soudani non può arrivare sul pallone.

8' - Raddoppiato e fermato Hazard. Bravo a ripiegare Feghouli, buon inizio dell'Algeria.

7' - Mahrez in ritardo su Van Buyten. Il centrale è l'unico over 30 del Belgio di Wilmots.

5' - Soudani controlla con il braccio al limite dell'area. Rodriguez, attento, sanziona l'irregolarità.

3' - Fase di studio iniziale, con l'Algeria che prova a gestire la palla senza farsi schiacciare dal Belgio. Un bel traversone di Mahrez è allontanato da Kompany.

17.59 - Stretta di mano tra Bougherra e Kompany. Tutto pronto, si parte!

17.55 - Inni Nazionali all'Estadio Mineirao.

17.53 - Squadre pronte al'ingresso in campo. I ventidue, raccolti nel tunnel, attendono il via libera.

17.48 - Due i precedenti tra Belgio e Algeria. 0-0 a Bruxelles nel 2002 e vittoria, in trasferta, 3-1 per i rossi nel 2003.

17.45 - Sono sei partite che l'Algeria non trova la vittoria in Coppa del Mondo. L'affermazione più recente risale al 3-2 contro il Cile. Correva l'anno 1982.

17.42 - Il più temuto, Eden Hazard.

17.40 - Belgio e Algeria sul terreno di gioco. Ultime fasi di riscaldamento prima di rientrare negli spogliatoi e completare l'avvicinamento al match.

17.37 - Questi quelli dell'Algeria.

17.35 - Giungono le prime immagini da Belo Horizonte. I tifosi del Belgio sono pronti alla festa.

17.30 - Solo una vittoria per il Belgio nelle ultime 9 uscite ai Mondiali. Il successo risale al 2002, 3-2 contro la Russia, prossimo avversario di Hazard e soci. Per il resto una serie poco nobile di 5 sconfitte e 3 pari.

17.20 - Sono giunte nel frattempo le formazioni ufficiali. Confermato l'undici dell'Algeria, con Slimani in panchina. Nel Belgio una sola novità. Wilmots rinuncia a Fellaini e lancia dal primo minuto Chadli.

17.10 - Belgio e Algeria scenderanno come detto sul terreno dell'Estadio Mineirao. Ecco qui l'impianto atto a ospitare il giovane Belgio. Inaugurato nel 1965, conta oltre 62.000 posti a sedere.

17.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live e di Belgio - Algeria (ore 18.00), partita valida per i Mondiali di calcio 2014, in corso di svolgimento in Brasile. All'Estadio Mineirao di Belo Horizonte il Belgio di Marc Wilmots affronta l'Algeria di Halilhodzic nel primo incontro del Gruppo H. A completare il girone Russia e Corea che si ritroveranno 6 ore dopo, alle 24 ora italiana. Sono le ultime quattro squadre a scendere in campo in questa prima tornata mondiale. Favorito, sulla carta, il Belgio, indicato da molti, alla vigilia, come possibile rivelazione di questa rassegna iridata. La squadra di Wilmots ritrova i Mondiali dopo 12 anni, ma soprattutto può contare su una nidiata di talenti da tempo attesa in patria. Discorso differente per l'Algeria, che parte in terza fila, alle spalle non solo del Belgio, ma anche della Russia di Capello. Tanti giocatori "europei" su cui contare e un impatto fisico importante in una situazione climatica come quella brasiliana.

16.50 - Qualche problema per il Belgio nel reparto offensivo. Poco prima dell'inizio dei Mondiali, Wilmots ha perso la sua punta titolare, Benteke per la rottura del tendine d'Achille. Pochi giorni fa l'infortunio al giovane Origi, portato in ospedale per accertamenti alla caviglia. Con Lukaku non al meglio dopo la botta ricevuta durante l'amichevole con la Tunisia la situazione è quasi da allarme rosso. Meno problemi invece per De Bruyne (caviglia anche per lui) e Vermaelen (fastidio al ginocchio).

16.40 - Interessante la situazione Lukaku. Alla vigilia di Belgio - Algeria è certamente l'uomo copertina. Il suo cartellino è di prorpietà del Chelsea, ma l'ultima stagione il calciatore ha vestito la divisa dell'Everton. Ora non è convinto di un ritorno alla corte di Mourinho. Il Chelsea è pronto a chiudere per Diego Costa e Lukaku vuole rassicurazioni sulla sua posizione in campo. Nei giorni scorsi in Inghilterra si è vociferato di un possibile passaggio all'Inter nell'affare Icardi. Per ora fanta-mercato.

16.30 - La stella più luminosa del Belgio è certamente Eden Hazard. La prima stagione in maglia blues ha entusiasmato gli esteti del pallone. Un talento sopraffino, capace di trascinare l'intera squadra. Non è blasfemo accusare il campioncino a Ronaldo e Messi. Il Chelsea non ha alzato nessun trofeo, ma grazie ad Hazard è giunto a un passo dalla Premier e in semifinale di Champions. La sconfitta con l'Atletico Madrid ha scalfito il rapporto con Mourinho, ma da Stamford Bridge precisano che il "10" del Chelsea il prossimo anno sarà ancora Hazard. L'allenatore in seconda dell'Algeria, Kourichi, si è così espresso su Hazard "Se ci concentriamo su Hazard potremmo avere brutte sorprese. Non abbiamo un piano specifico per lui. Siamo in grado di fermare e marcare un giocatore avversario con la nostra strategia".

16.20 - Quarto apparizione ai mondiali per l'Algeria, dopo il debutto nel 1986. Kourichi ricorda così la prima volta dell'Algeria "A quel tempo eravamo un paese sottosviluppato che affrontava dei giganti. Tutti pensavano che avremmo perso 5 o 6 a 0, invece la nostra tecnica ha fermato il potere della Germania. Non si può sostituire l'esperienza, ma quando si ha la volontà, il talento, l'incoscienza tutto può succedere. Non è una piccola squadra contro una grande squadra. Basta guardare la Spagna, erano favoriti e sono stati travolti dall'Olanda".

16.10 - Per quel che riguarda le formazioni di Belgio - Algeria, live qui, classico 4-3-3 per Wilmots. Difesa guidata da Kompany e completata da Alderweireld, Van Buyten e Vermaelen. A centrocampo Witsel, De Bruyne e la prestanza fisica di Dembelé. Mirallas e Hazard ai lati di Lukaku. Non mancano le possibili carte a sorpresa dalla panchina. Fellaini, riccioluto centrocampista, da quest'anno in forza ai red devils e chiamato al riscatto, dopo una deludente annata, Januzaj, talentino sbocciato sotto l'egida Ferguson e ovviamente Mertens, idolo del San Paolo e fiore all'occhiello del Napoli di Benitez. Tra i pali Courtois, pronto al rientro a Londra dopo la finale di Champions con i colchoneros.

16.00 - L'Algeria si fonda su un nucleo di giocatori ben conosciuti nel Vecchio Continente. A sinistra Ghoulam, approdato a Napoli in questa stagione, al centro l'esperienza di Bougherra, decisivo nella fase di qualificazione. A centrocampo Taider, acquistato dall'Inter via Bologna, ma poco impiegato da Mazzarri dopo un discreto inizio. Feghouli, di casa a Valencia, a ispirare le due punte. Slimani, trascinatore nella fase di avvicinamento al mondiale rischia la panchina a favore della coppia Soudani - Mahrez. La sorpresa è stata la non convocazione di Belfodil.

15.50 - Questo il programma del Gruppo H:

Oggi ore 18 Belgio - Algeria

Oggi ore 24 Russia - Corea del Sud

22/6 ore 18 Belgio - Russia

22/6 ore 21 Algeria - Corea del Sud

26/6 ore 22 Belgio - Corea del Sud

26/6 ore 22 Russia - Algeria

15.40 - Wilmots "Ho 23 giocatori e nessuno ha il posto assicurato. Sceglierò in base a quello che vedo in allenamento. Mi concento molto su quelli che non giocano, perché la metà di quanto ottenuto in qualificazione è giunto da giocatori che sono subentrati". A far da eco alle parole del tecnico lo spirito di gruppo celebrato dai giocatori. Chadli "Siamo tutti amici, l'atmosfera è buona, spero si possa continuare così il più a lungo possibile". Il Belgio, isola felice.