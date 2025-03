Germania Uber Alles, Portogallo travolto

Germania Uber Alles. Esordio da favola per i tedeschi che annichiliscono il Portogallo con un secco 4-0. Match praticamente mai in discussione, sia per supremazia dei bianchi che per qualche decisione arbitrale quantomai controversa. Mattatore assoluto Thomas Muller, autore di una tripletta che lo porta così a 9 reti segnate in 7 partite giocate in Coppa del Mondo, tra Sudafrica 2010 e Brasile 2014. La sua prova resta però macchiata da una sceneggiata censurabile, che è costata il cartellino rosso a Pepe. Lungi dal voler difendere il portoghese, l'interpretazione teatrale del bomber tedesco è stata di cattivo gusto.

Eppure tanto male il Portogallo non era partito, nonostante avesse davanti lo statuario Hugo Almeida, davvero poco mobile nel reparto offensivo. Giù di corda anche le due ali Ronaldo e Nani, davvero sottotono e mai in lice durante il match. A siglare il vantaggio è stato neanche a dirlo Muller, che ha convertito un calcio di rigore conquistato da Goetze. Il preludio al vantaggio era già arrivato pochi istanti prima, quando Khedira aveva clamorosamente fallito una rete a porta sguarnita, non approfittando in pieno del rinvio sciagurato di Rui Patricio. Prima del raddoppio, a sfiorare l'empate è Nani con un bel destro dal limite, che sfiora l'inrocio dei pali. Neanche il tempo per i lusitani di riprendersi che arriva puntuale il raddoppio della Germania, con la testata terrificante di Mats Hummels a centro area, sugli sviluppi di un corner. Il Portogallo non si riprenderà più, e la sua posizione è aggravata ulteriormente dall'espulsione di Pepe. Il difensore del Real Madrid non è chiaramente nuovo a queste situazioni, ma la sua manata totalmente involontaria ha scatenato il tuffo di Muller, degno del miglior Tom Daley. Pepe ha ben pensato di affrontare a muso duro l'avversario, beccandosi il rosso per reazione. La partita che già era compromessa, si chiude definitivamente. Nel finale di primo tempo, lo stesso Muller cala il tris sfruttando un'amnesia di Bruno Alves.

Il Portogallo ci prova anche nella ripresa, reclamando un rigore sacrosanto che però non viene concesso per fallo su Eder, legittimando la giornata negativa dei lusitani, sia sul campo che per l'arbitraggio. A chiudere il match è ancora Muller, che corregge in rete su una respinta difettosa di Rui Patricio su cross di Schurrle. In serata chiuderà il girone la sfida tra Ghana e gli USA del tedesco Klinsmann. Per ora, la Germania è stata la più convincente tra le big, quasi in surplace, senza faticare poi troppo, unica macchia l'infortunio di Hummels. Portogallo rimandato, ingiudicabile perché in campo non ci è praticamente sceso, perde per infortunio Coentrao e Hugo Almeida. Ronaldo non in perfette condizioni, predica comunque nel deserto.