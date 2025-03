Italia, niente allenamento per De Rossi e Barzagli

L'Italia si allena a Mangaritiba in attesa di scendere in campo, venerdì, per il secondo impegno iridato contro il Costa Rica. Non sono mancate le novità nella sessione odierna. Se era prevista l'assenza di Buffon, che si è dedicato a specifiche terapie utili a smaltire il problema alla caviglia, e il parziale lavoro di De Sciglio, impegnato nella parte atletica, ma ancora lontano dal campo e soprattutto dal pallone, a sorpresa non sono scesi sul terreno di gioco De Rossi e Barzagli.

Il centrocampista giallorosso, preziosissimo nel suo lavoro oscuro contro l'Inghilterra, ago della bilancia in una mediana sopraffina guidata dalla tecnica di Pirlo e Verratti, è stato bloccato da una fastidiosa cervicale. In vista della partita con il Costa Rica nulla di preoccupante.

Per Barzagli una terapia conservativa, in accordo con il club, atta a preservare i muscoli del difensore, spesso fermato nel corso della stagione da problemi fisici.