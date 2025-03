Live Iran - Nigeria, Mondiali Brasile 2014 in diretta

E' tutto da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia. Sempre su vavel.com potete seguire il live di Ghana - Stanti Uniti. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi aspettiamo per le prossime partite dei Mondiali.

All'Arena Baixada di Curitiba Iran e Nigeria non si fanno male e si accontentano di uno scialbo 0-0. L'Iran è forse la sorpresa della serata; la squadra di Queiroz ha mantenuto benissimo il campo e non ha concesso quasi nulla alle poco temibili Aquile Africane. Ottima prestazione di Ghocchannejad, migliore in campo del match, e di tutta la difesa. La Nigeria è apparsa lenta e senza idea, con un Moses in serata no. Si chiude quindi la prima giornata del Girone F con il pareggio di stasera.

Questa la classifica del Gruppo:

Argentina 3

Iran 1

Nigeria 1

Bosnia 0

90' + 2' - Finitaaaaaaaaaaa. Dopo i 2 minuti di recupero Vera fischia la fine dell'incontro. Finisce 0-0 tra Iran e Nigeria. Arriva il primo pareggio dei Mondiali, le squadre si accontentano del punto.

90' - Assedio finale dei Nigeriani. Ameobi ci prova due volte ma la difesa Iraniana questa sera è impenetrabile. Segnalati 2 minuti di recupero.

88' - Secondo cambio per l'Iran, esce Heydari ed entra Shojae. Queiroz cerca di portare a casa un punto prezioso.

86' - Le squadre appaiono molto stanche e sembrano accontentarsi del pareggio. Si sta per materializzare il primo 0-0 dei Mondiali.

82' - Grande giocata di Odemwingie, che stoppa di spalla e conclude al volo; tiro a fil di palo. L'arbitro Vera ha fischiato per un'inesistente fallo di mano.

80' - Iniziano gli ultimi 10 minuti del match. La stanchezza è tanta e si nota, i ritmi si sono abbassati notevolmente.

77' - Primo cambio per l'Iran, esce Dejagha ed entra Alireza.



75' - Ci prova Onazi. Il centrocampista laziale si libera di Teymourian e calcia in porta. Putroppo per lui il tiro è debole e centrale.

E' un peccato che gli Iraniani non possano vedere le gesta dei propri idoli. Putroppo il Governo Iraniano osteggia anche la Nazionale di calcio e ha vietato la trasmissione nei bar delle partite dei Mondiali

68' - Azeez a terra per crampi, e mancano ancora 22 minuti più recupero. Keshi decide per il cambio, entra Odemwingie. La Nigeria ha esaurito tutte le sostituzioni.

66' - Ci prova la squadra di Queiroz, sembra stare meglio fisicamente, nonostante i pochi giorni di preprazione. Ancora Gucci che prova la conclusione, ma la mira è nuovamente sbagliata.

65' - L'Iran ci prova in contropiede, ma le aquile si difendono bene, solo corner. Dejagha batte l'angolo; palla troppo lunga recuperata dal terzino Hosseini, che viene atterrato da Emenike che rischia il giallo; lo grazia Vera.

63' - Ghocchannejad ci prova da lontantissimo, tiro di poco a lato. Di certo non manca il coraggio a questo ragazzo.

60' - Sembra vedere lo stesso copione della prima frazione. E i fischi non tardano ad arrivare.

Intanto Carlos Queiroz è passato ad un 4-4-2 affiancando Dejagha all'unica punta Gucci. Il compito delle due punte è quello di disturbare in fase di manovra Obi Mikel e non lasciarlo mai solo.

54' - Angolo per la Nigeria. Ma dopo Moses anche Azeez batte malissimo. Il cambio di Keshi però sembra aver dato una scossa ai suoi.

52' - Esce un deludente Moses; il giocatore ,che ha vestito la maglia del Liverpool in questa stagione, viene sostituito da Ameobi (il giocatore subentrato più volte dalla panchina in Premier League, ben 138 volte) che va a posizionarsi come prima punta.

49' - Ci prova Gucci; servito al limite dell'area, si libera della marcatura ma calcia di poco a lato. Di sicuro è un Iran che nessuno si aspettava.

47' - Ancora Emenike che punta la difesa Iraniana, e ancora una volta tutto solo viene murato. Deve cambiare qualcosa la Nigeria se vuole impensierire la difesa avversaria.

46' - Parte la ripresa a Curitiba, l'Iran gioca il primo pallone.

22.02 - Le squadre stanno rientrando in campo; entrambe le formazioni si caricano radundandosi in cerchio. Speriamo in un secondo tempo ricco di spettacolo

Colpo d'occhio della Baixada Arena





Brutto primo tempo alla Baixada Arena di Curitiba. La prima frazione si è conclusa sullo 0-0 con pochissime emozioni. La Nigeria tiene il possesso palla e prova a giocare, ma sono evidenti i limiti in fase offensiva; mai impensierita la difesa Iraniana. La squadra del C.T. Queiroz è ben messa in campo e aspetta dietro la linea del pallone le aquile nigeriane, pungendo poi in ripartenza. Di Gucci l'occasione che poteva sbloccare il match, ma il portiere Nigeriano Eneyama ha salvato i suoi con un ottimo intervento.

45' + 2' - L' arbitro Vera fischia la fine della prima frazione di gara. Si sentono alcuni fischi dagli spali, gli spettatori non hanno gradito questo primo tempo senza spettacolo. Unica occasione degna di nota, il colpo di testa di Reza GHOOCHANNEJAD detto " Gucci", migliore in campo tra i suoi.

45' - Il quarto uomo alza il tabellone lumioso. Saranno 2 i minuti di recupero.

42' - Si lamentano i Nigeriani. L'arbiyto Vera non concede due nette punizioni dal limite a favore delle aquile.

40' - Emenike si libera della marcatura, punta la porta e tira debolmente a lato.

37' - Momento di stallo del match. La Nigeria tiene il possesso palla ma ha difficoltà a pungere.

Keshi non è soddisfatto dei suoi, starà pensando a qualcosa di nuovo per la ripresa. Queiroz predica calma ai suoi

33' - Gucci guadagna un corner. Parata strepitosa di Eneyama sullo stesso Gucci che aveva svettato in area

30' - Musa batte contemporaneamente al fischio arbitrale, che stranamente non ferma il gioco. Il portiere devia in angolo. Nulla da segnalare sugli sviluppi del corner

29' - Obabona uscito in barella non riesce a rientrare in campo, al suo posto entra l'esperto Joseph Yobo.





28' - Troppa imprecisione nei passaggi dei giocatori nigeriani. Keshi rimprovera i suoi dall'area tecnica.

Scopriamo meglio le squadre impegnate in campo questa sera.





24' - Ennesimo pallone perso da Dejagha

22' - Contropiede di Onazi, va via sulla fascia crossa debolmente e la difesa spazza.

20' - Obabona cade mala sul piede d'appoggio dopo un colpo di testa, esce in barella.

18' - Ambrose va via sulla corsia destra ma il cross termina tra le mani di Haghighi.

17' - Le aquile ci provono, ma trovano tutti gli spazi intasati. La squadra di Queiroz è davvero benmessa in campo.

Il pallino del gioco è nelle mani della Nigeria; l'Iran aspetta e cerca la ripartenza.

11' - Ci prova Victor Moses; il giocatore del Chelsea va via sulla linea laterale ma crossa male.

Tifosi Iraniani in festa alla Baixada Arena





9' - Occasione per la Nigeriaaaa. Onazi va vicino alla rete, tiro di poco a lato dopo un'ottima azione di Emenike.

7' - Calcio d'angolo per la Nigeria, Vera fischia fallo sul portiere

4' - Partenza veloce, le squadre non stanno li a guardarsi

2' - Si vanno vedere subito le aquile. Ottima azione di Moses e tiro centrale bloccato dalla difesa.

21.00 - Si parteeeeeeeeeeeeee. L'ecuadoregno Carlos Vera dà inizio al Match.

20.55 - Tutto pronto per ascoltare gli inni nazionali

20.50 - Tutto pronto alla Baixada Arena. I protagonisti del match sono nel tunnel, pronti per l'ingresso in campo

20.40 - Mancano meno di 20 minuto all'inizio della partita, scopriamo meglio i protagonisti della serata. Per l'Iran i giocatori chiave sono Nekuonam, regista della squadra, Dejagha attaccante esterno del Fulham e la punta di diamante " Gucci". La Nigeria in difesa si affida ad Ambrose, giocatore dei Celtic Glasgow, a centrocampo a fare da diga ci saranno il laziale Onazi e John Obi Mikel; a supporto dell'unica punta Emenike, reduce da una stagione non sensazionale, ci saranno Musa, Moses e Azeez.

20.25 - Le squadre scendono in campo per il riscaldamento. Caloroso benvenuto per le squadre dalla Baixada Arena.

20.20 - Nella partita delle 18.00 la Germania ha avuto la meglio contro il Portogallo per 4 reti a 0. Strepitoso Muller che con uno splendido Hattrick porta a casa il pallone.

20.15 - Sia Queiroz che Keshi hanno optato per un 4-2-3-1. Speriamo in una partita spettacolare e ricca di Goal.

20. 10 - Tutto pronto negli spogliatoi delle squadre

20.07 - Ci Siamoooooo. Ecco le Formazioni ufficiali:



Iran: Haghighi, Heydari, Haji Safi, Hosseini, Amirhossein, Nekounam (k), Adranik, Montazeri, Reza, Dejagha, Mehrdad.

Nigeria: Eneyama (k), Ambrose, Oshaniwa, Obabona, Omeruo, Onazi, Mikel, Musa, Moses, Azeez, Emenike.

20.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Iran - Nigeria (ore 21.00) da Vavel Italia e Vincenzo Esposito. Seguiremo insieme la partia che chiude la prima giornata del Gruppo F. Nella prima partita l'Argentina, con una strepitosa rete di Messi, si è imposta sulla Bosnia per 2 reti ad 1. Manca soltanto un'ora al calcio d'inizio e l'Arena Baixada di Curitiba inizia a riempirsi.

19.50 - La Nigeria, insieme al Ghana e la Costa d'Avorio di Diedier Drogba, è la squadra africana più organizzata da un punto di vista tattico, soprattutto nei movimenti della fase difensiva. L'unico problema delle aquile potrebbe essere la presenza di pochissimi giocatori bravi a fare gioco, diciamo del "Pirlo" della situazione. Onazi e Obi Mikel ,ad esempio, sono bravissimi in fase di copertura, ma meno bravi a fare gioco; sarà quindi difficile riuscire a distribuire una quantità efficace di palloni giocabili ai trequartisti che coadiuveranno quasi sicuramente l'unica punta Emenike.

19.45 - La Nigeria guidata dal C.T. Stephen Keshi, arriva al Mondiale da Campione d'Africa e con tante aspettative. Probabilmente si giocherà il passaggio del turno con la Bosnia, che ieri sera è stata protagonista di un'ottima partita, mettendo in difficoltà la più quotata Argentina. Il C.T. ha rilasciato un'intervista al sito della Fifa, queste le sue dichiarazioni: "la squadra arriva al Mondiale dopo aver disputato tre ottime amichevoli, siamo una squadra molto giovane e i margini di miglioramento sono tanti. Dobbiamo migliorare partita dopo partita e quello che ho visto nelle partite di qualificazione e di avvicinamento al Mondiale mi fanno ben sperare". "Siamo entusiasti dell'accoglienza riservataci - ha continuato il C.T. - vogliamo ripagare la gente del posto e tutti i Nigeriani con una prestazione che li renda orgogliosi". Alla domanda su quale sia la filosofia di gioco adottata, Keshi ha risposto che non vuole assolutamente stare dietro a difendersi, ma che ama il calcio offensivo; infatti il C.T. schiererà i suoi con un moderno 4-2-3-1, modulo che ormai stanno adottando quasi tutte le nazionali presenti al Mondiale

19.40 - Alla vigilia del match il c.t Carlos Queiroz ha parlato in conferenza, si è detto pronto a dare tutto insieme ai suoi giocatori: "Giochiamo contro le migliori squadre del mondo e pensiamo di essere pronti a farlo. E' un grande piacere essere qui e mostrare a tutti che l'Iran merita. Lo faremo con orgoglio, onore e cercheremo di regalare gioia ai tifosi"."Spero che i tifosi siano con noi, sfidiamo una Nigeria con tante stelle. Dal punto di vista della storia e dell'esperienza ha un grande vantaggio. Anche noi abbiamo un fuoriclasse nella nostra Nazionale: e' lo spirito di squadra. Siamo determinati, vogliamo continuare a sognare" .

19.30 - Le curiosità: Dopo la vittoria ai danni della Corea del Sud e la qualificazione ai Mondiali, le feste in Iran furono tantissime. Il Governo non vedendo di buon occhio qualsasi tipo di "adunata", ha deciso che per il Mondiale uomini e donne non potranno essere negli stessi posti per vedere le partite. Inoltre, sempre il Governo di Teheran, ha boicottato il programma di preprazione ideato da Queiroz, mandandolo su tutte le furie, intascando il compenso di 1,2 milioni di Euro stanziato dalla Fifa.

19.20 - Probabilmente l'elemento migliore della Nazionale Iraniana è il Commissario Tecninco Carlos Queiroz. L'allenatore portoghese, dopo le esperienze come allenatore in seconda di Sir Alex Ferguson al Manchester United e dopo aver guidato il Portogallo dal 2008 al 2010, nel 2011 accetta la sfida sulla scomoda panchina Iraniana. Il C.T. proverà a fare un miracolo con la rosa davvero modesta a sua disposizione.

19.10 - Questa sera si inaugura l' Arena de Baixada di Curitiba. L'arena, dedicata a Joaquim Américo Guimarães, è stata chiamata tra il 2005 e il 2008 Kyocera Arena per ragioni di sponsorizzazione, concepito per essere multiuso, è lo stadio di casa dell'Atlético Paranaense. Lo stadio, ristrutturato negli ultimi due anni per la competizione Mondiale, ospiterà tre partite oltre a quella di stasera.

19.00 - Questi i match che si disputeranno all'Arena Baixada:



Ecuador - Honduras per il Gruppo E;



Australia - Spagna per il Gruppo B;



Algeria - Russia per il Gruppo H.

18.50 - All'Arena de Baixada di Curitiba tra qualche ora scenderano in campo Iran e Nigeria per la partita che chiude la prima giornata del Gruppo F. L'Iran di Queiroz probabilmente avrà poco da dire nella competizione Mondiale, viceversa le aquile Nigeriane contenderanno il passaggio del turno alla Bosnia uscita a testa alta dalla sconfitta ieri sera contro l'Argentina.