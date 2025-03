La Francia non delude, Benzema stende l'Honduras

La Francia non delude il pronostico e batte l'Honduras nella prima gara del Mondiale brasiliano. La squadra di Deschamps infatti dopo qualche occasione di troppo fallita nei primi 44 minuti, ha trovato ben tre gol con uno scatenato Benzema complice anche l'espulsione per doppio giallo di Palacios che ha lasciato in 10 l'Honduras per metà gara e i transalpini così volano in vetta al girone al pari della Svizzera.



Privo di Ribery, Deschamps si affida a Valbuena e Griezmann in supporto a Benzema unica punta preferita a Giroud, l'Honduras invece gioca con il solito 4-4-2 con Costly e il bomber Bergtson in attacco ma nonostante un buono inizio e l'appoggio del pubblico di Porto Alegre, la squadra di Suarez comincia ad accusare la manovra francese. Al 12' Pogba va vicinissimo al gol ma il portiere Valladares è bravo a togliergli il pallone dalla testa dopo la punizione di Valbuena e pochi minuti dopo i francesi colpiscono ben due traverse. Prima Matuidi complice una deviazione del portiere, poi Griezmann sbatte ancora sul legno e la palla non entra nemmeno dopo un numero di Pogba e un altro tiro di Benzema al 41'.

Ma l'episodio che sblocca la partita arriva al 43': lancio di Varane che trova Pogba in area. Il centrocampista della Juventus stoppa il pallone e viene atterrato da Palacios, che già ammonito in precedenza riceve anche il secondo giallo e va sotto la doccia in largo anticipo. Benzema va sul dischetto e spiazza il portiere, la Francia è in vantaggio e va all'intervallo in superiorità numerica.

La ripresa comincia subito con il raddoppio dei transalpini che vanno in gol in maniera però molto polemica: Benzema servito magnificamente da Cabaye, prova il tiro al volo ma colpisce in palo, la palla carambola su Valladares ed entra in porta. Almeno secondo la tecnologia di porta, che assegna l'autogol al portiere honduregno. Per la squadra di Suarez si fa dura, Cabaye inventa, Griezmann rifinisce e Valbuena è una spina nel fianco. Esce Pogba, ma le cose non cambiano, i francesi controllano la gara e al 72' trovano anche il tris sempre con lo scatenato Benzema che da posizione defilata trafigge Valladares con una bellissima conclusione. Doppietta per l'attaccante del Real Madrid che raggiunge Neymar, Robben e Van Persie in testa alla classifica del marcatori. La Francia non delude e vince la prima, l'Honduras ha fatto il possibile ma dopo l'espulsione è stata davvero una gara in salita.