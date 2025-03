Darmian: "Non mi sarei aspettato un esordio così"

Matteo Darmian, la sorpresa dell’esordio azzurro, non nasconde l’entusiasmo per la buona prestazione offerta contro gli inglesi. Il giocatore del Torino, per tutti i novanta minuti ha percorso in lungo e in largo la fascia destra, facendo partire proprio da lui l’azione che ha portato al gol di Balotelli. “A fine partita ero cotto, il caldo e l’umidità si sono fatti sentire, abbiamo riportato una vittoria importantissima per il nostro cammino, che ci riempie di entusiasmo. Vittoria epica? Non so, ma sicuramente arrivata contro un avversario tosto.”

"Se me lo avessero detto 8 mesi fa mi sarei messo a ridere"

Forse nemmeno lui si aspettava un così trionfale esordio in maglia azzurra al Mondiale, sottolineando come, la convocazione in azzurro, ad inizio stagione, non gli sarebbe nemmeno passata per la testa: “Se me lo avessero detto otto mesi fa mi sarei messo a ridere, è stato sempre il mio sogno, sin da bambino. All’inizio c’era un po’ di tensione, ma i messaggi d’incoraggiamento arrivati dall’Italia mi hanno dato la carica. Dedichiamo la vittoria a Buffon e Montolivo, che doveva essere qui con noi. Sto condividendo questa grande emozione con Immobile e Cerci.”

Intanto in giornata il professor Castellacci farà il punto sugli infortunati, Buffon e De Sciglio. Per il numero uno azzurro c’è un cauto ottimismo, ma non è detto che sarà disponibile già per la sfida contro la Costa Rica, prima a pari punti dell’Italia. Più ottimista per quanto riguarda il terzino milanista che, all’uscita dallo spogliatoio ha dichiarato di essere in buona condizione, sbilanciandosi sulla possibilità di tornare a giocare proprio contro i centro-americani.