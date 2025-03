Diretta Francia - Honduras, risultati e live Mondiali 2014

Grazie per aver seguito la diretta con VAVEL!

Il 3-0 di Benzema:

L'1-0 di Benzema:

La Francia torna alla vittoria all'esordio di un Mondiale. Vittoria meritata per la squadra di Descahmps che ha dominato in lungo e in largo. Nel secondo tempo l'illuminismo francese è stato direttamente proporzionale all'oscurantismo honduregno. Buttiamola lì: la Francia non segnava tre gol all'esordio dal Mondiale del 1998. In quell'occasione arrivò in fondo al torneo e lo vinse. Che sia la volta buona? Troppo presto per parlare.

90+3' - Finisce 3-0 a Porto Alegre.

91' - Matuidi si lancia sul rimbalzo di un pallone al limite dell'area ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa

90' - Tre minuti di recupero.

90' - I tifosi della Francia supportano gridando 'Allez les Bleus'

89' - Evra fa partire ancora un cross in area, nessun pericolo per l'Honduras

87' - Punizione per la Francia, sul pallone Griezmann. Lancio innocuo

85' - Numero degli angoli: 8-0.

82' - Griezmann butta in mezzo un pallone invitante ma nessuno ne approfitta

80' - Evra per Giroud ma la palla non arriva all'attaccante, la difesa honduregna è più veloce

77' - Fuori Valbuena tra gli abbracci di Deschamps e dentro Giroud che, secondo gli ordini del c.t. francese, si scambierà spesso di posto con Benzema

76' - Intanto i tifosi francesi cantano la marsigliese, l'inno di Francia

75' - Beckeles calcia la palla a mezza altezza ma il pallone viaggia sopra la traversa. Rimessa dal fondo per Lloris

73' - Evra di nuovo in campo, ha rifiatato un po' e poi è rientrato. Sembra stia bene

72' - Intanto esce in barella Evra

71' - BENZEMAAAAAAAAAAAAAAAAAA 3-0! Tiro potenta dalla destra su rimpallo da calcio d'angolo! Ora sì che firma la doppietta personale

70' - Le petit velo (Valbuena) accelera improvvisamente e per fermarlo possono solo (sai la novità...) fare fallo

68' - Zoppica vistosamente Evra ora. Figueroa lo ha anticipato benissimo ma Evra è caduto male ed è rimasto leggermente contuso

68' - Boniek effettua il primo tiro in porta per l'Honduras ma non spaventa Lloris

66' - Moussa Sissoko e poi Valbuena crossano in area ma la difesa della H allontana in sicurezza

63' - Benzema per Evra e Evra per Matuidi! Cos'hanno fatto i francesi! Il terzo goal è stato sfiorato!

60' - Gioca la palla la Francia ora. Fraseggio a centrocampo

57' - Cambio nella Francia ora, fuori Paul Pogba, colui che si è procurato il rigore e dentro Moussa Sissoko

57' - Debuchy si avventura sulla destra con un cross in area ma viene subito spazzata via la palla

55' - Prova il destro a giro Valbuena ma la palla finisce fuori di poco. Gli attaccanti della Francia sono spesso vicini fra loro e dialogano molto

53' - Ancora molto reattivo il portiere della H! La palla rimbalza tra le gambe di Benzema che subito si coordina e a tu per tu con Valladares prova la conclusione.

50' - A terra Evra ora, ha preso una botta da Oscar Garcia (Boniek sulla maglia, in onore del padre che ha voluto chiamarlo in questo modo)

48' - Botta di Figueroa su Pogba. Gli honduregni sono particolarmente nervosi

47' - Il gol non viene assegnato a Benzema (che rimane a 7 in gol nelle ultime 7 partite) ma autogol di Valladares, giustamente

47' - BENZEMAAAAAAAAA 2-0! 8 gol nelle ultime 7 partite in Nazionale! La impatta bene di destro, la palla sbatte al palo, finisce oltre la linea, il portiere cerca di prenderla ma grazie alla goal-line technology vediamo che il pallone è entrato completamente e quindi è GOL!

46' - Si ricomincia. Qualche cambio nell'Honduras: fuori Bengtson e dentro Boniek, fuori Bernandez (un po' acciaccato) e dentro Osman Chavez

Nei primi quarantacinque minuti di gara molto blu e poco bianco. La squadra di Deschamps all'inizio ha un po' faticato, poi trovato il ritmo è decollata. Ha sfiorato più volte il vantaggio fino all'1-0 meritato a un minuto dalla fine: spinta da dietro su Pogba da parte di Palacios, espulso quest'ultimo e rigore per la Francia trasformato da Benzema. Agli honduregni era stato accusato di fare un gioco violento e cattivo ma il c.t. Suarez aveva smentito, probabilmente dovrà ricredersi.

45+3' - Fine primo tempo. Le squadre vanno negli spogliatoi

45+2' - Ennesima punizione per i transalpini. A Valbuena il compito di calciarla. Tira direttamente in porta! Il portiere non si fa sorprendere

45' - Ci saranno tre minui di recupero

44' - KARIM BENZEMAAAAAAAAAAAAAA 1-0! 22esimo goal in Nazionale! La mette alla destra del portiere, Valladares si tuffa dalla parte opposta

44' - BENZEMA SUL DISCHETTO.

42' - RIGORE ED ESPULSIONE!! Ruigore per la Francia, rosso per Palacios. Pogba viene spinto volontariamente da Palacios in area, il giocatore va a terra, il centrocampista honduregno viene ammonito ma aveva preso un cartellino giallo già prima. Un doppio giallo equivale a un rosso. Honduras in 10

41' - Valbuena a battere dalla bandierina ora. Garrido allontana

41' - Bernardes di nuovo a terra, questa volta nel contrasto con Benzema

40' - Debuchy nello stretto, Figueroa lo trattiene vistosamente ma lui riesce a liberarsi e a scaricare per Benzema. Il numero #9 dei galletti francesi non riesce a concludere in porta

39' - Valbuena a cercare Benzema ma il madridista viene anticipato

36' - Figueroa chiude il tiro di Matuidi e regala un corner alla Francia. Corner inoffensivo

35' - Controllo di Najar, il centrocampista allarga il gioco e prova il cross in area ma chiude bene la difesa francese. Si riparte da Evra

33' - Matuidi tenta la conclusione di testa ma Valladares è bravo e para senza problemi

31' - Mezzora di gara e risultato statico qui a Porto Alegre.

28' - La gara riprende. Palacios si rialza ed ora è protagonista subito di un altro contrasto con Valbuena. A quanto pare il giocatore sta più che bene...

27' - Palacios per terra sofferente. Chiaro teatrino, sinceramente un po' stupido, da parte del giocatore dell'Ecuador

25' - Palacios si vendica e pesta per due volte Pogba. Lo juventino fa un fallo di reazione da terra ma Palacios ingigantisce un po' la cosa. L'arbitro ammonisce i due giocatori, Paul riscchia quasi il rosso anche

24' - Altro bel taglio di Valbuena e stacco di testa di Benzema. Palla che va alta sopra la traversa. Ora la Francia ha ingranato la marcia e sta sfiorando più volte il vantaggio

22' - TRAVERSA! E' solo la traversa di Griezmann che salva l'Honduras!

20' - Evra fa partire un passaggio pericoloso in area di rigore ma la difesa avversaria devia la palla fuori

18' - Bernandez si rialza e la gara riprende. Tutto ok per il difensore dell'Honduras

17' - Ora rimane a terra Bernandez dopo un contrasto con Valbuena, entra lo staff medico in campo

16' - Scontro tra Pogba e Palacios, quest'ultimo rimane a terra. L'arbitro assegna una punizione ai Bleus

14' - Punizione per i transalpini. Ancora sul pallone Valbuena, la palla finisce sui piedi di Matuidi che per poco non siglava il vantaggio. Prima azione importante della gara

13' - Pogba non è ancora entrato in partita. Ha toccato una volta il pallone. Se la Francia vuole decollare, deve affidarsi anche ai piedi del gioiellino della Juventus

11' - Triangolo Valbuena-Pogba. Il marsigliese non riesce a tenere la palla e viene anticipato dalla difesa honduregna

11' - Ancora punizione per la Francia, questa volta più interessante. La palla finisce in area ma Valladares respinge coi pugni

9' - Calcio di punizione per la Francia. Batte Valbuena ma non in area, bensì all'indietro per la testa di Benzema. La palla scorre a va fuori. Probabilmente poco intesa nello schema

8' - Ammonito Evra per un brutto intervento su un giocatore avversario. Lo stesso Evra è rimasto per terra per qualche secondo perchè nello scontro anche il francese aveva preso una botta

6' - Tenta un tiro poco coordinato Griezmann, la palla non finisce però in porta

5' - Bengtson viene pescato in fuorigioco. Si alza la bandierina del guardalinee

3' - Valbuena a cercare Benzema in area. Izaguirre lo disturba ma Benzema non demorde fino a quando non si trascina la palla fuori. Rimessa per l'Honduras

1' - Prima rimessa laterale per la Francia. Se l'è guadagnata Varane, il giovane difensore del Real Madrid

21.00 - Fischio di inizio. Si comincia. Francia e Honduras fanno il loro esordio al Mondiale

20.58 - I giocatori si sono sistemati in campo. E voi vi siete sitemati sul divano? La partita sta per cominciare!

20.50 - Dieci minuti al fischio d'inizio.

20.38 - Tifosi dell'Honduras un po' esagerati...

20.30 - Direttamente dal Twitter della Francia:

20.25 - Confermatissimo anche l'XI dell'Honduras: Valladares; Beckeles, Figueroa, Bernardez, Izaguirre; Najar, W.Palacios, Garrido, Espinoza; Bengtson, Costly

20.20 - Istantanea dallo stadio. La mascotte ufficiale:

20.15 - Abbiamo le formazioni ufficiali. Cominciamo dai 'padroni di casa'. La formazione prevista è confermata: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho, Evra; Pogba, Cabaye, Matuidi; Valbuena, Griezmann, Benzema.

20.00 - A Porto Alegre nell'Estadio Beira Rio, Francia e Honduras si presenteranno al Brasile. La Francia sembra favorita, non solo in questa sfida ma per quanto riguarda tutto il girone, che a dirla tutta è il più facile di tutta la manifestazione. Benvenuti alla diretta live di Francia - Honduras di VAVEL Italia.

Questa Francia è sicuramente lontana dagli splendori des deux ans d'or (bienno d'oro) 1998-2000. Les Bleus presentano una difesa che è un mix tra gioventù ed esperienza, le chiavi del centrocampo le possiede il gioiellino Pogba e davanti libertà per Benzema, Giroud. Valbuena e Griezmann. Ha dato forfait per il Mondiale un campione come Frank Ribery. La stella del Bayern Monaco ha rinunciato per paura del cortisone. Da un lato le dichiarazioni hanno suscitato polemiche, dall'altra Ribery é più che giustificato. Al giocatore era stato chiesto di procedere con iniezioni intervertebrali di cortisone per risolvere il fastidio alla schiena.

La 14esima qualificazione ai Mondiali per la Francia è stata un'impresa. E' arrivata seconda nel gruppo vinto dalla Spagna ed ha dovuto disputare lo spareggio contro l'Ucraina: 2-0 in trasferta a favore degli ucraini (Zozulya e Yarmolenko) e rimonta a Parigi per 3-0 (Benzema e doppietta di Sakho).

19.30 - La Francia vanta una Coppa del Mondo conquistata nel 1998; per quanto riguarda il resto esteso panorama europeo i Bleus hanno partecipato 8 volte al Campionato d'Europa vincendo le edizioni '84 e 2000 ed hanno vinto 2 Confederations Cup nel 2001 e 2003 (gli anni d'oro di Zidane, Henry, Trezeguet e lo stesso Deschamps...)

L'ultima amichevole della Francia prima di approdare in Brasile è stata più che altro una partitella di allenamento del giovedì pomeriggio contro la Giamaica, asfaltata per 8-0. Hanno partecipato alla festa un po' tutti: Cabaye, doppietta Matuidi, doppietta Benzema, gol Giroud, doppietta Griezmann.

Karim Benzema è una delle tante stelle di questa Francia. L'attaccante ha concluso una splendida stagione coi blancos (24 gol in 51 incontri) ed è neocampione d'Europa. In nazionale ritrova il compagno di squadra Varane, classe 1993 (di lui Mourinho ha detto "è il miglior difensore centrale al mondo"). In Nazionale conta 21 reti ed è al decimo posto nella classifica dei bomber comandata da Thierry Henry con 51 centri.

19.10 - Questo è il primo incontro fra le due squadre. Inoltre, 3 sono i debutti senza successi ai Mondiali per la squadra francese: sconfitta per 1-0 con il Senegal nel 2002 e pareggi per 1-1 con la Corea del Sud (2006) e per 0-0 con l'Uruguay quattro anni fa.

Alla vigilia della gara Deschamps ammette che una possibile sconfitta porterebbe al patibolo la Francia: "Vincere ci metterebbe in una situazione ideale. Con una sconfitta scoppierebbero le prime turbolenze. Dobbiamo rispondere presente". Pogba ha aggiunto "Nella Juve sono pià libero. Con la Francia invece devo stare più attento alla fase difensiva perché Blaise (Matuidi) e Yohan (Cabaye) giocano spesso alto quindi non posso sbilanciarmi troppo". Ha poi elogiato l'Honduras: "E' una squadra aggressiva, ma non solo. Giocano di squadra, difendono molto bene, i loro due attaccanti sono molto forti fisicamente e lo sono anche i difensori. Mi sarebbe piaciuto avere il piede sinistro di Figueroa. E' una squadra aggressiva, ma anche di qualità". Inoltre ricordo come, nell'amichevole contro l'Inghilterra, l'Honduras era in 10 e aveva retto bene lo svantaggio numerico: "nonostante l'uomo in meno. Se sono al 31esimo posto del ranking Fifa, un motivo ci sara'. Al Mondiale tutte le partite sono difficili, non sono le qualificazioni, qui tutte le squadre hanno un certo valore a livello internazionale e le differenze non sono così nette, la motivazione che arriva dal rappresentare il proprio Paese accorcia le distanze. La prima partita, poi, è sempre complicata".

Aggiunge sui Bleus: "Abbiamo fatto in modo di preparare questa partita nel miglior modo possibile in queste quattro settimane anche se poi l'ultima parola spetta al campo. Ma tutti noi abbiamo voglia di cominciare. La prima partita è sempre importante, una vittoria ci metterebbe in una situazione ideale. Ma anche perdendo, comunque, niente è scontato, la sconfitta può servire da scossa e questo vale anche per la Spagna". Su Ribery si è limitato a un "Franck non c'è e non parliamo degli assenti". Infine, su Benzema: "Benzema ha sempre giocato ad alti livelli. Abbiamo visto tutti quello che ha fatto col Real Madrid, nell'ultima stagione è apparso rilassato e concentrato e questo per noi è un bene".

Deschamps ha di certo già scelto la formazione ma non ha fatto uscire una sola parola dalla sua bocca. Il vero punto interrogativo é: Giroud o Griezmann accanto a Benzema? Il c.t. potrebbe sorprenderci e impiegare un 4-3-3 con Benzema esterno sinistro. Lloris titolare inamovibile in porta, Debuchy-Varane-Sakho-Evra a comporre la linea difensiva; Pogba-Cabaye-Matuidi a centrocampo; punta centrale Griezmann (e fuori Giroud) e esterno destro il marsigliese Valbuena.

19.00 - L'Honduras non è proprio una delle migliori compagini di questo Mondiale. Ha perso 2 delle ultime 3 amichevoli (vs Turchia, 0-2, e Israele, 2-4, in rete per gli honduregni Espinoza e Costly). Per di più il tecnico Luis Fernando Suarez deve fare a meno del centrocampista Arnold Peralta.

L'Honduras ha teminato al secondo posto (con 11 punti, a pari del Messico) nel girone Concacaf, a -5 dagli USA, primi. In 10 partite disputate ha segnato solo 13 gol e concesso 12 reti. Non il miglior attacco e nemmeno la miglior difesa.

La prima partecipazione risale a Spagna '82 dove gli honduregni si classificarono ultimi nel gruppo E. La seconda arrivò quasi 30 anni dopo, Sudafrica 2010, col medesimo risultato: ultimi nel gruppo H. Questo è il terzo Mondiale e speriamo per loro che non valga la regola del "Non c'è due senza tre".

Il capitano è il veterano 37enne Valladares che gioca per la squadra locale dell'Olimpia da 8 anni ormai. Il suo soprannome "The Secret" è dovuto al carattere riservato. Nel 2010 ha messo al braccio la fascia da capitano, gentilmente offertagli da Amando Guevara. Conta 118 presenze con la H (solo 3 collezionate in Sudafrica).

La stella della squadra è l'attaccante Carlo Costly, figlio d'arte (suo padre era infatti difensore). Classe 82, è un calciatore nomade, ha infatti giocato in Honduras, Polonia, Inghilterra, Romania, Messico, Stati Uniti e Cina segnando 53 gol in 171 partite. Da sette anni gioca in Nazionale ed è già a quota 30 gol in 68 match.

(qui sotto uno dei suoi gol migliori)

18.45 - Il tecnico del'Honduras è Luis Fernando Suarez, colombiano, in carica da marzo 2011. Ha 54 anni ed è un ex difensore. In passato, ha portato la sua scorsa Nazionale, l'Ecuador per 2 volte ai Mondiali fino alla dolorosa sconfitta (5-1) per mano del Paraguay che gli è costata l'esonero. E' un allenatore che predilige il contropiede. Probabilmente oggi schiererà un 4-4-2 con Valladares in porta; Beckeles, Bernandez, Figueroa e Izaguirre a comporre il reparto difensivo; a Najar, W.Palacios, Garrido ed Espinoza il compito di proteggere la difesa; a Bengtson e Costly il compito di gonfiare la rete.

18.30 - Davanti ai microfoni, in sala stampa, Suarez ha risposto per le rime a coloro che accusano la sua squadra di essere aggressiva: "In sei partite di qualificazione mondiale, nessun nostro giocatore è stato espulso e questo dimostra che rispettiamo le regole. Ci sono molti modi per descrivere il nostro calcio, alcuni parlano di forza e potenza, altri di intensità, che credo sia la definizione migliore, ma nel complesso si può dire che abbiamo un certo atteggiamento nell'affrontare le avversità, mostriamo personalità, carattere, voglia di vincere, ma non credo ci si possa accusare di violenza". "Sappiamo di non essere violenti - aggiunge Andy Najar - Ognuno poi può dire quello che vuole, noi siamo sereni". Sulla Francia, il c.t. ha aggiunto: "La Francia ha molti punti di forza, ha un buon attacco, ripartono molto velocemente, sono un'ottima squadra. Dovremo stare molto attenti, ho grande rispetto per questa nazionale".