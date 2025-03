Pirlo e Marchisio, compagni in bianconero, fratelli in azzurro. I piedi di Andrea, il dinamismo di Claudio. Segna Marchisio, scuote la traversa Pirlo. Ai microfoni sono loro a raccontare la gioia per una vittoria fondamentale, giunta al termine di giorni contraddistinti da dubbi e problemi.

Marchisio: "Era importante partire bene, con una vittoria. Non si sa mai come può andare. La Costa Rica ha battuto l'Uruguay che era favorito". Come il Ct, anche il centrocampista segnala le difficili condizioni climatiche "Giocare a calcio in una giornata così è estremamente difficile. Questa squadra ha grandissimo carattere e nel finale ha resistito". L'abbraccio a Buffon "Mi dispiaceva per lui e per la squadra. Pur avendo male ha gioito con noi. Questo è un grande gruppo".

Pirlo: "Un'Italia coraggiosa. Abbiamo sofferto ma il caldo era tremendo. L'Italia deve sapere che è una squadra forte, possiamo andare avanti". Sulla traversa "Era un bel tiro, peccato. L'importante era vincere".