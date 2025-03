Peralta: "Avremmo potuto segnare più gol"

Con una prestazione convincente il Messico ha portato a casa i primi tre punti nei Mondiali, grazie ai quali si piazzano al secondo posto del girone dietro il Brasile per differenza reti. Anche in questa partita, come in Brasile - Croazia, l’arbitro e almeno un guardalinee non sono stati all’altezza e due gol sono stati annullati al Messico nel primo tempo in maniera molto dubbia.

Oribe Peralta con un gol a metà ripresa ha dato al Messico una vittoria meritatissima dopo un primo tempo dominato e due sviste arbitrali clamorose.

L'arbitro ha annullato due gol al Messico nel primo tempo

Il gol di Peralta ha fatto saltare tutta a panchina messicana e i tantissimi tifosi in tribuna: “Avremmo potuto fare altri gol, però è andata così e ora dobbiamo continuare a lavorare bene”. Ha piovuto pesantemente durante tutta la partita, e i messicani probabilmente erano più abituati: “Ci siamo allenati per tutta la settimana con questa pioggia”.

Anche in Messico ovviamente si dispara l’euforia e i tifosi sognano: “Siamo contenti per il risultato ma ci mancano ancora due partite nel gruppo per assale il turno”.

Questo è il gol che ha deciso l’incontro: