Contrattura al bicipite femorale per De Sciglio

Contrattura al bicipite femorale sinistro. Questa la diagnosi per Mattia De Sciglio, infortunatosi durante l'allenamento odierno. Un sospiro di sollievo rispetto a quanto temuto. Non uno stiramento, ma comunque un problema che impedirà al ragazzo di essere a disposizione per la sfida d'esordio a Manaus contro l'Inghilterra.

Queste le parole del Professor Castellacci "Il difensore Mattia De Sciglio, al termine della sessione di allenamento svolta stamani a Portobello, ha presentato una contrattura al bicipite femorale sinistro. L’atleta è stato sottoposto nel pomeriggio a risonanza magnetica ad Angra dos Reis, l’esame ha evidenziato un edema a livello del terzo distale del bicipite femorale sinistro. De Sciglio non sarà disponibile per la partita d’esordio contro l’Inghilterra".

L'assenza del terzino del Milan potrebbe portare Prandelli a scegliere un modulo alternativo. Abate non fornisce adeguate garanzie e il reparto esterni dell'Italia sarà a messo a dura prova dalla velocità dei folletti inglesi. Non è da escludere un ritorno all'assetto a tre, con un centrocampo folto e due punte davanti. Un 3-5-2 camaleontico, capace di trasformarsi, in fase di ripiegamento, in 5-3-2.