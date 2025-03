Mondiali in Brasile, cerimonia d'apertura all'insegna della natura

Alla cerimonia d’apertura, che è durata 25 minuti, hanno partecipato 600 tra artisti, ginnasti e specialisti della Capoeira, un’arte marziale brasiliana scambiata spesso per una danza in quanto si esegue a tempo di musica. Lo stadio del Corinthians a San Paolo si riempie lentamente: sono le 15 del pomeriggio ora locale quando inizia la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio 2014.A sfilare per primi sono uomini-albero e donne vestite da fiore, la natura del Brasile e della Foresta Amazzonica è in primo piano, il tema della sua protezione è caro al governo di sinistra di Dilma Rousseff. La scenografia è splendida, coloratissima, ma lo spettacolo lascia a desiderare

Jennifer Lopez che domenica scorsa aveva annunciato di non poter partecipare alla cerimonia d’apertura dei Mondiali, stasera a San Paolo, per non meglio precisati ‘problemi di produzione’, si è esibita invece regolarmente sul palco con il rapper statunitense/cubano Pitbull e la cantante brasiliana Claudia Leitte.Lo ha aveva comunicato poche ore prima la Fifa. J-Lo ha cantato l’inno dei Mondiali 2014 ‘We are one’prima della partita Brasile-Croazia, nello stadio Itaquerao

.

L'unico momento emozionante è stato il simbolico calcio di inizio dato da un giovane tetraplegico, Gli è stato dedicato un mezzo fotogramma, eppure doveva essere uno dei momenti clou della serata..

Fuori dallo stadio la situazione resta tesa.. - A poche ore dalla cerimonia la polizia brasiliana ha sparato gas lacrimogeni, granate stordenti e proiettili di gomma a San Paolo per disperdere una manifestazione contro i Mondiali. La carica della polizia è partita quando i dimostranti hanno tentato di dirigersi verso lo stadio Corinthians,. Durante gli scontri due giornalista della Cnn sono rimaste ferite: una ha un braccio fratturato, l’altra è stata colpita da alcune schegge di vetro.