Prandelli assicura: "Arriveremo pronti alla sfida contro gli inglesi"

Prandelli è ottimista e a fine gara assicura che gli azzurri saranno brillanti per l'esordio. Contro la squadra di Rio, seconda nell'ultimo campionato brasiliano, finisce 5-3: vale quel che vale, visto che a fine partita Prandelli fa fare un supplemento di preparazione a chi è entrato nell'ultima mezzora..

"Ho visto cose interessanti. I due davanti, Immobile e Insigne, si sono mossi bene. Abbiamo mostrato una buona condizione. E stato l'ultimo giorno di lavoro intenso. Ora abbiamo una settimana prima del l'esordio e sarà improntata al lavoro 'brillante'. Sono convinto che arriveremo al massimo della forma". Alla festa del gol è mancato Balotelli entrato nei minuti finali: "fLa partita contro la Fluminense ci insegna che per un attaccante i gol vanno cercati ostinatamente. Anche in sfide come queste, esattamente come hanno fatto Immobile e Insigne"