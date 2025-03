Amichevoli pre-mondiali: 3 su 3 per il Giappone

Terminate le amichevoli internazionali, il Giappone di Alberto Zaccheroni è pronto a giocarsi le sue carte in Brasile. Inserito nel girone C, con Colombia, Costa d'Avorio e Grecia, i samurai blu esordiranno il 15 giugno contro la Costa d’Avorio.



Nelle tre amichevole giocate gli uomini di Zaccheroni sono riusciti a portare a casa sempre la vittoria, anche soffrendo, come nell’ultima partita giocata.



Giappone-Cipro: 1-0- Nella prima amichevole, contro il Cipro, il Giappone è riuscito infatti a imporsi 1-0 grazie al difensore Atsuto Uchida, match utile soprattutto per Honda che ha sfruttato l’occasione per mettere sempre più minuti nelle gambe.

Giappone-Costa Rica: 3-1- La seconda amichevole è stata disputata contro la Costa Rica, avversaria dell’Italia che è apparsa poco brillante. Diversa invece la situazione del Giappone che, nonostante l’iniziale svantaggio, ha trovato la vittoria con Yasuhito Endo, centrocampista, Shinji Kagawa, altro centrocampista e infine Yoichiro Kakitani, attaccante. Match che ha dato risposte utili al ct che ha visto crescere i suoi e preparasi al meglio per il loro quinto mondiale consecutivo.



Giappone-Zambia: 4-3- L’ultima amichevole è stata invece giocata ieri contro la Zambia e si è conclusa con la vittoria degli asiatici per 4-3. La squadra di Zaccheroni ha però sofferto più del previsto, trovando la vittoria solo al 90’ grazie a Yoshito Okubo. La partita ha visto soprattutto il netto miglioramento di Honda: il milanista ha infatti realizzato una doppietta e ha dimostrato di essere sempre più in forma per il Mondiale, per la gioia di Zaccheroni che ha già altri giocatori importanti non proprio al top. Oltre alla doppietta di Honda, da segnalare anche il gol di Kagawa.