Brasile 2014, Francia: Grenier costretto a saltare il Mondiale

Tegola in casa Francia. Clément Grenier vede sfumare il sogno Mondiale a pochi giorni dall'esordio. Una ricaduta costringe al forfait il trequartista del Lione, rientrato poche settimane fa da un brutto infortunio. Gli esami hanno evidenziato una lesione al ginocchio che impedirà di recuperare in tempi celeri la condizione. 28 le presenze in questa stagione in Ligue 1 per Grenier, con all'attivo 4 gol e 5 assist. Talento della nuova generazione, chiamata nel prossimo quadriennio a supplire all'età ormai matura dei vari Ribery e Valbuena.

Deschamps si trova quindi costretto a sfogliare la margherita per trovare tra le sette riserve il giusto profilo per completare la rosa. Due i nomi a disposizione del tecnico: Morgan Schneiderlin e Rémy Cabella.

Morgan Schneiderlin gioca in Premier, nel Southampton. Centrocampista difensivo, mediano, prototipo differente rispetto a Grenier. Non ha ancora indossato la divisa della Nazionale maggiore.

Rémy Cabella è invece profeta in patria. Gran stagione la sua con la maglia del Montpellier. Trequartista classico, 14 gol all'attivo nell'annata 2013/2014, un cap con la casacca della Francia.