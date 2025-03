Pique´: "Fabregas andrà al Chelsea"

Le notizie di mercato rimbalzano in Spagna e riguardano soprattutto Barcellona e Atletico Madrid. Se dalla squadra biancorossa se ne andranno sicuramente Diego Costa, Felipe, Thiago e Villa, nel Barcellona sembra ormai fatta per l’addio di Cesc Fabregas. Un microfono aperto durante una conferenza stampa della nazionale infatti ha tradito Gerard Pique´: “Mi ha detto che è già tutto fatto, va al Chelsea per 33 milioni” ha detto il difensore del Barça a Del Bosque.

Poco prima Piqué aveva detto di volere molto bene a Cesc, un giocatore che è cresciuto nelle giovanili della squadra catalana e che dopo 7 anni all’Arsenal tornó a Barcellona a furor di popolo nel 2011. Ma in queste tre stagioni il suo rendimento non è stato all’altezza delle aspettative, almeno secondo la dirigenza e una parte del pubblico, che più di una volta ha contestato il giocatore negli ultimi due anni.

Il Chelsea dunque fa shopping in Spagna: anche Diego Costa e Felipe, terzino sinistro dei colchoneros campioni di Spagna, sembrano destinati al Chelsea. La squadra inglese pagherà i 38 milioni di euro della clausola rescissoria per assicurarsi l’attaccante ispano-brasiliano.