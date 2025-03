Road to Brasile 2014, Costa d'Avorio, bastano Gervinho e Drogba

LOS ANGELES - La Costa d'Avorio ha battuto il Salvador 2-1 nell'ultima amichevole di preparazione ai Mondiali disputata a Frisco, in Texas. Autentici mattatori della serata, ma soprattutto della prima frazione di gioco Gervinho e Drogba. Sono bastati 45 minuti infatti ai due per sbaragliare la concorrenza del modestissimo avversario. Dopo 8 minuti, infatti, l'attaccante ex Chelsea con una giocata delle sue mette davanti alla porta il compagno d'attacco romanista, che scarta facilmente il portiere ed insacca il gol del vantaggio. Il Salvador non sembra mettere in difficoltà la squadra ivoriana, più forte tecnicamente e fisicamente. Da una banale palla persa a centrocampo, nasce la verticalizzazione per Gervinho del 2-0, che scatta in profondità ed appena entrato in area di rigore, ricambia il favore del primo gol a Drogba, che insacca in una porta lasciata inspiegabilmente vuota dal portiere.

Nella ripresa poche le indicazioni buone per la squadra di Lamouchi, che si limita a controllare la partita senza affondare particolarmente. Inizia la girandola di sostituzioni che abbassa notevolmente il ritmo della partita, favorendo la squadra salvadoregna che accorcia le distanze al 75' con un calcio di rigore provocato da un errore di concentrazione della difesa degli "elefanti". Il gol dell'1-2 di Alvarez non riapre la partita, che resta sotto il controllo di Drogba e compagni.

Test non affidabilissimo vista la scarsa qualità degli avversari. Giusto una sgambata in vista dell'inizio del mondiale tra una settimana. Buone impressioni dal reparto offensivo, che fa vedere di essere già in condizione e già con meccanismi abbastanza rodati. Per la difesa restiamo in attesa di un avversario più impegnativo, in modo da dare un giudizio un pò più attendibile. Per Lamouchi qualche buona indicazione dai quattro uomini d'attacco, anche se non al pieno della forma.