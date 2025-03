La Grecia alla prova del mondiale brasiliano

In Grecia sono tutti rimasti fermi all'Europeo portoghese del 2004 quando la squadra ellenica fece un vero e proprio miracolo riuscendo a vincere il torneo. Di quella squadra ci sono ancora alcuni dei veterani come l'immortale Karagounis e l'altro centrocampista Katsouranis ma anche dei giovani che stanno cercando di creare il giusto riciclo nella nazionale come Tachtsidis e Fetfatzidis. La Grecia è inserita nel girone C dove affronterà Colombia, Costa D'Avorio e Giappone. Sulla carta i greci sembrano non avere molte chances di superare il turno ma la nazionale guidata da Fernando Santos ha la capacità di sorprendere e di sfruttare i passi falsi altrui.



PERCORSO DI AVVICINAMENTO: La qualificazione a questi mondiali brasiliani i greci se la sono dovuta sudare fino all'ultimo momento. Il girone di qualificazione della Grecia è abbordabile ma alla fine gli ellenici chiudono a pari punti con la Bosnia e per gli scontri diretti sono costretti a giocare gli spareggi. La nazionale di Santos affronta la Romania negli spareggi, superandola per 3-1 in casa e pareggiando 1-1 in Romania. Il pass per il Brasile arriva ma quanta fatica. Nella squadra ci sono alcune buone individualità ma la difesa non è molto affidabile e il centrocampo gioca a ritmi fin troppo bassi per gli standard continentali.



CONVOCAZIONI: Santos opta per un mix di esperienza e gioventù. Nei 23 sono presenti super-veterani come Karagounis e Katsouranis, giocatori di provata esperienza continentale come Salpingidis, Gekas e Samaras, tutti collocati nel reparto offensivo. Ma non mancano anche giovani di talento alla prima vera grande esperienza internazionale come Tachtsidis, Manolas e Fetfatzidis. Il campionato italiano è presente con 5 giocatori, con il Bologna che fa la parte del leone con Kone e Christodoulopoulos. Dietro i leader sono Torosidis, Maniatis e Papastathopoulos, anche lui ex del nostro campionato e adesso al Borussia Dortmund. Nel complesso, a parte qualche nome come quello di Mitroglou, c'è un'evidente carenza di qualità nella rosa ellenica, che però rimane una squadra difficile da affrontare, con il suo approccio prudente e la capacità di far giocare male gli avversari.



AMICHEVOLI PRE-MONDIALE: Nelle due gare giocate finora dalla Grecia, contro Portogallo e Nigeria, sono arrivati due pareggi a reti bianche. In entrambe le partite la Grecia ha dimostrato una grande difficoltà a creare occasioni da gol limpide ma anche una buona capacità di annullare il gioco degli avversari, grazie ad un buon pressing e una efficace copertura difensiva.



CHANCES DI PASSAGGIO DEL TURNO: Colombia e Costa D'Avorio sembrano le favorite per il passaggio del turno nel gruppo C ma l'assenza di Falcao nei sudamericani e l'età media piuttosto alta della squadra africana non rendono impossibile uno spiraglio di qualificazione per i greci, che cercheranno di dire la loro assieme al Giappone allenato da Zaccheroni.