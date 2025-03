Brasile 2014, Italia: Prandelli richiama Mirante

La maledizione dei numeri uno. Dopo Sirigu, tocca a Perin. Il portiere del Psg soffre per una botta al costato, che comunque non comprometterà il suo utilizzo al Mondiale. Il professor Castellacci ha spiegato la situazione "Abbiamo fatto accertamenti. Durante l'ultimo allenamento a Firenze ha riportato un trauma contusivo all'emitorace destro. Dopo gli esami si è visto che era solo una contusione. Svolgerà differenziati e per qualche giorno eviterà di tuffarsi".

A complicare i piani dello staff azzurro il recente infortunio di Perin. Un duro scontro con Alessio Cerci ha messo K.O l'estremo difensore del Genoa.

Prandelli ha scelto così di cautelarsi, ampliando la lista dei convocati in vista del mondiale brasiliano. Oltre a Ranocchia, un'altra riserva. Mirante si unirà precauzionalmente al gruppo in attesa di verificare il recupero dei due pari ruolo.