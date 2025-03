Brasile 2014: i 23 convocati del Belgio, c'è la stellina Januzaj

Il commissario tecnico del Belgio, Marc Wilmots ha diramato la lista dei 23 convocati per il Mondiale in Brasile. Tanti i giocatori talentuosi dei Belgian Red Devils, a partire dalle stelle brillanti di Hazard e Lukaku. Ci sarà in Brasile anche Adnan Januzaj, attaccante del Manchester United che fino all'ultimo è stato corteggiato da numerose nazionali. Escluso invece il portiere Bossut, che aveva sostituito l'infortunato Proto. Il Belgio è inserito nel girone mondiale H con Russia, Algeria e Corea del Sud.

Portieri: Koen Casteels (Hoffenheim), Thibaut Courtois (Atlético Madrid), Simon Mignolet (Liverpool)

Difensori: Toby Alderweireld (Atlético Madrid), Laurent Ciman (Standard), Vincent Kompany (Manchester City), Nicolas Lombaerts (Zenit), Daniel Van Buyten (Bayern Munich), Anthony Vanden Borre (Anderlecht), Thomas Vermaelen (Arsenal), Jan Vertonghen (Tottenham)

Centrocampisti: Nacer Chadli (Tottenham), Steven Defour (Porto), Moussa Dembélé (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Zenit)

Attaccanti: Kevin De Bruyne (Wolfsbourg), Eden Hazard (Chelsea), Adnan Januzaj (Manchester United), Romelu Lukaku (Everton), Dries Mertens (Napoli), Kevin Mirallas (Everton), Divock Origi (LOSC).