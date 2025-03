Road to Brasile 2014, i 23 della Colombia: Falcao non ce la fa

C'ha provato fino all'ultmo Josè Pekerman, sperando in un miracoloso recupero che ristabilisse Radamel Falcao dall'infortunio del 22 gennaio al legamento crociato del ginocchio, ma così non è stato. Sebbene avesse iniziato anche a lavorare con il pallone, e le speranze crescessero di giorno in giorno, l'allenatore argentino ha dovuto escludere l'attaccante del Monaco dalla lista dei convocati per il mondiale brasiliano. Purtorppo non c'erano i tempi tecnici per permettere a Falcao di tornare in forma in dieci giorni, ed iniziare a lavorare con il gruppo. Da qui la decisione, dolorosissima di far a meno della sua stella. Altro escluso eccellente, ma meno eclatante del caso Falcao, è Luis Muriel, dell'Udinese. Si parla sempre di problemi fisici che condizionano le prestazioni del talentuosissimo attaccante, ma è risaputo anche dei suoi problemi caratteriali, e del suo non eccellente peso forma. Esclusione che potrebbe diventare decisiva nella sua carriera, mettendolo davanti alla scelta di dare una sterzata a quest'ultima (in positivo) o meno. Da segnalare la foltissima rappresentativa di "italiani" nella selezione colombiana : oltre a Zuniga ed Armero del Napoli, in difesa troviamo Zapata e Yepes, rispettivamente centrali di Milan ed Atalanta, a centrocampo Guarin dell'Inter e Cuadrado della Fiorentina, mentre in attacco Ibarbo del Cagliari.

Esclusi anche i difensori Luis AmarantoPerea (Cruz Azul) e Aquivaldo Mosquera (América), oltre ai centrocampisti Edwin Valencia (Fluminense), Macnelly Torres (Al Shabab) ed Elkin Soto (Mainz 05).

Di certo Pekerman avrà fatto di tutto pur di recuperare Falcao, ma i nomi dei 5 attaccanti che dovrebbero sostituirlo, sono comunque di tutto rispetto. Ecco la lista completa dei convocati per il Brasile :

Portieri: David Ospina (Nizza/FRA), Faryd Mondragón (Deportivo Cali), Camilo Vargas (Santa Fe);

Difensori: Juan Camilo Zúñiga (Napoli/ITA), Pablo Armero (West Ham United/ING), Cristián Zapata (Milan/ITA), Mario Yepes (Atalanta/ITA), Carlos Valdés (San Lorenzo/ARG), Santiago Arias (PSV Eindhoven/OLA), Éder Álvarez Balanta (River Plate/ARG);

Centrocampisti: Abel Aguilar (Tolosa/FRA), Carlos Sánchez Moreno (Elche/SPA), Fredy Guarín (Inter/ITA), Juan Fernando Quintero (Porto/POR), Aldo Leão Ramírez (Morelia/MES), Alexander Mejía (Atlético Nacional), Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina/ITA);

Attaccanti: Jackson Martínez (Porto/POR), James Rodríguez (Monaco/FRA), Teófilo Gutiérrez (River Plate/ARG), Víctor Ibarbo (Cagliari/ITA), Carlos Bacca (Siviglia/SPA), Adrián Ramos (Borussia Dortmund/GER).