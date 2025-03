Italia verso Brasile 2014, l'incredibile autoesclusione di Romulo

Probabilmente nessuno ne parla perchè sono tutti concentrati sul caso Rossi-Insigne-Destro, ma un'altra esclusione eccellente è quella di Romulo. Il centrocampista del Verona, probabilmente sarebbe stato molto utile a Cesare Prandelli, in quanto il suo dinamismo e la sua duttilità tattica avrebbero fatto davvero molto comodo. Nelle idee del commissario tecnico il tuttofare brasiliano naturalizzato italiano avrebbe potuto svolgere più ruoli ed in più moduli. Una collocazione come terzino destro in un'eventuale difesa a 4, garantendo spinta, ma anche copertura e tanta corsa. Altrettanto bene si sarebbe piazzato come interno destro in un centrocampo a 5, in un 3-5-2 o nel 4-3-3 che richiamava un pò il ruolo che svolge nel suo club. Ma qualcosa è cambiato. Le sue parole, probabilmente passeranno inosservate alla maggior parte degli addetti ai lavori, in quanto non ci troviamo molto spesso di fronte ad ammissioni del genere, quando ci si gioca una convocazione ad un mondiale.

"Il Ct 4/5 giorni fa mi ha chiamato dicendomi che sarei rientrato nei 23. Poi però mi ha chiesto come stavo fisicamente, e io con molta sincerità, con le lacrime agli occhi, gli ho detto che sapevo che la mia risposta mi sarebbe costata caro. Non mi sembrava giusto, però, andare in Brasile al 70% al posto di qualcuno che stava bene al 100%. Sono stato sincero, avrei potuto nascondere il dolore per 4 o 5 giorni, ma ho preferito dire la verità. Sono molto contento della mia scelta e so che tutto alla fine andrà bene. Ovviamente mi dispiace, ma dicendo la verità sono tranquillo e fiducioso che accadranno altre cose buone per me".

Autoesclusione a causa di una condizione fisica precaria, o forse non eccellente, che desta scalpore soprattutto se pensiamo che si sta sollevando un caso nazionale sullo stato di forma di un suo ex compagno di squadra alla Fiorentina e di ritiro a Coverciano, Rossi. L'italo-brasiliano ha spiazzato tutti, di certo in primis proprio Prandelli, che al suo posto, ha deciso di portare Darmian, autore di una fantastica stagione al Torino.

Quanti giocatori avrebbero fatto un gesto del genere??? Quanti l'avrebbero fatto a discapito della propria presenza in un mondiale? Chapeau, Romulo.