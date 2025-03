Brasile 2014, ufficializzata la lista dei convocati della Costa d'Avorio

"Oggi è il giorno più difficile in assoluto da quando sono il ct di questa squadra - ha detto Lamouchi -. Il mio lavoro mi impone di prendere delle responsabilità e delle decisioni, per cui ho comunicato a cinque ragazzi, che sono stati meravigliosi nel periodo dello stage, che non parteciperanno alla Coppa del Mondo in Brasile. Si tratta di Badra Ali, Brice Dja Djedjè, Benjamin Angoua, Lacina Traorè e Doumbia Seydou".

La sorpresa riguarda la convocazione di Kolo Tourè, molto singolare il suo caso. Lamouchi spera di recuperarlo per l'inizio della competizione, dal momento che resta ancora sotto cura per aver contratto in settimana la malaria.

Nella lista figura anche il "romanista" Gervinho.

Clamorosa l'esclusione dal reparto offensivo sia di Seydou Doumbià che di Lacina Traorè, talento del Monaco. Ci si aspettava quantomeno la convocazione di uno dei due.

LA LISTA - Portieri: Copa Barry (Lokeren/BEL), Gbohouo Sylvain (Sewe San Pedro), Sayouba Mandé (Stabaek/NOR).

Difensori: Kolo Touré (Liverpool/ANG), Bamba Souleyman (Trabzonspor/TUR), Jean Daniel Akpa Akpro (Toulouse/FRA), Arthur Boka (Stuttgart/ALL), Serge Aurier (TFC/FRA), Didier Zokora (Trabzonspor/TUR)), Ousman Vieira (Rizespor/TUR), Constant Djakpa (Francfort/ALL)

Centrocampisti: Cheick Tioté (Newcastle/ANG), Yaya Touré (Manchester City/ANG), Max-Alain Gradel (St-Etienne/FRA), Ismaël Diomandé (St-Etienne/FRA), Didier Ya Konan (Hanovre/ALL), Serge Dié (Bale/SUI)

Attaccanti: Wilfried Bony (Swansea/ANG), Didier Drogba (Galatarasay/TUR), Gervinho (AS Roma/ITA), Giovanni Sio (Bale/SUI), Salomon Kalou (Lille/FRA), Mathis Bolly (Dusseldorf/ALL).