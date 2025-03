Germania: ecco i 23 di Loew, fuori Mustafi e Schmelzer

Non ci sarà l'italiano Shkodran Mustafi tra i 23 prescelti da Loew, nemmeno il terzino del Dortmund Marcel Schmelzer e l'attaccante dell'Hoffenheim Kevin Volland. Volerà in Brasile invece il giovane 22enne Erik Durm, talento cresciuto al Mainz prima di approdare alla corte di Jurgen Klopp. Inclusi nonostante i problemi fisici i tre del Bayern Monaco Neuer, Lahm e Schweinsteiger, che hanno saltato l'ultima prova amichevole contro il Camerun. Prima della partenza per il sudamerica, i tedesci affronteranno a Mainz in amichevole l'Armenia, il prossimo 6 giugno. Inseriti nel gruppo G con Portogallo, Usa e Ghana, gli uomini di Loew esordiranno contro i lusitani il 16/06 alle 18:00. Queste le parole del CT a margine della decisione sugli esclusi: «È stata una decisione incredibilmente difficile - ha dichiarato lo stesso Löw -. I ragazzi sono molto delusi e li capisco perché avevano tutto il diritto di andare in Brasile. Hanno fatto un ottimo lavoro in questi giorni con noi e sono sicuro che avranno ancora la possibilità di disputare in carriera grandi manifestazioni internazionali».

Questa la lista dei 23:

Difensori: Philipp Lahm (Bayern), Jerome Boateng (Bayern), Erik Durm (Dortmund), Benedikt Howedes (Schalke 04), Mats Hummels (Dortmund), Matthias Ginter (Friburgo) Per Mertesacker (Arsenal).

Centrocampisti: Sami Khedira (Real Madrid), Bastian Schweinsteiger (Bayern), Kevin Grosskreutz (Dortmund), Julian Draxler (Schalke 04), Mario Gotze (Bayern), Toni Kroos (Bayern), Thomas Muller (Bayern), Mesut Özil (Arsenal) Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach).

Attaccanti: Miroslav Klose (Lazio), Lukas Podolski (Arsenal), André Schürrle (Chelsea) Marco Reus (Dortmund).