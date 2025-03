Brutto ko per l'Honduras: travolto 4-2 dall'Israele in amichevole

Brutta sconfitta per l'Honduras che in una delle amichevoli di avvicinamento al Mondiale in Brasile, è stato travolto dall'Israele, vittorioso per 4-2 dopo una gara piena di gol ed emozioni. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Suarez che dopo il ko contro la Turchia di fine maggio, ha perso ancora in amichevole dimostrando di essere una delle compagini più deboli che vedremo al Mondiale. L'Honduras è inserita nel girone E con Francia, Svizzera ed Ecuador.

Dopo aver subito i vari attacchi dell'Isreale, l'Honduras è passata in svantaggio al 34' con il gol di Zahavi che da circa 25 metri ha sorpreso il portiere con un rasoterra non forte ma preciso, ma al 48' gli honduregni hanno trovato l'1-1 grazie alla rete di Espinoza, autore di un gol magnifico da posizione impossibile.

Al 52' però Figueroa ha beffato il suo portiere con una deviazione valsa l'autogol che ha regalato il vantaggio all'Israele bravo a chiudere la gara pochi minuti dopo con Damari che al 59' ha firmato il tris da posizione ravvicinata dopo la traversa colpita da un suo compagno. Al 74' Vermouth ha segnato il poker finale prima del 2-4 di Costly che all'82° ha reso meno amara la sconfitta.