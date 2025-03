Road to Brasile 2014, le convocazioni del Cile: 5 "italiani" per la Roja

E' stata diramata in serata la lista dei ventitrè convocati che faranno parte della spedizione cilena al mondiale in Brasile.

Nella compagine sudamericana guidata dal commissario tecnico Jorge Sampaoli, sarà presente anche Arturo Vidal, centrocampista della Juventus, il leader ed il top player della squadra, anche se non al meglio della condizione fisica. Saranno altri quattro gli "italiani" che accompagneranno Vidal in questa avventura : Isla, Carmona, Pinilla e Vargas. Nonostante qualche piccolo problemino fisico sul finire del campionato, anche Pinilla e Vidal faranno parte della squadra, Sampaoli non vuole rinunciare alla loro esperienza. Cile che si affiderà molto alla coppia d'attacco Vargas-Sanchez.

Portieri: Bravo, Herrera, Toselli.

Difensori: Jara, Isla, Albornoz, Mena, Rojas;

Centrocampisti: Medel, Vidal, Diaz, Silva, Gutierrez, Carmona, Beausejour, Araguiz, Valvidia, Fuenzalida;

Attaccanti: Sanchez, Vargas, Paredes, Orellana, Pinilla.