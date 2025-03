Verso il Brasile, la Russia pareggia in Norvegia

Ad Oslo, nel pomeriggio odierno, è andata in scena la seconda amichevole disputata dalla Russia nei giorni che precedono la partenza per il Brasile. Incontro che è terminati in parità(1-1), e che ha permesso al ct della nazionale russa Fabio Capello di verificare le condizioni di svariati elementi in vista delle convocazioni definitive per Brasile 2014.

Le due squadre si sono avvicinate all'incontro con uno stato d'animo indubbiamente opposto: da un lato la Norvegia, che non giocherà il Mondiale e che ha perso pochi giorni fa per 4-0 a Parigi contro la Francia, e dall'altro la Russia, che ha vinto la prima amichevole contro la Slovacchia( 1-0) e attende con entusiasmo la rassegna mondiale. Fabio Capello, dal canto suo, ha confermato solo 3 degli 11 titolari che hanno battuto la nazionale slovacca a San Pietroburgo: il portiere Akinfeev, Vasili Berezutski e Faizulin. E' stato poi schierato dal primo minuto il centravanti Kerzhakov, che contro la Slovacchia era entrato al 75' segnando pochi minuti più tardi il gol della vittoria, mentre non ha potuto prendere parte alla gara Roman Shirokov, escluso nuovamente per infortunio.

L'incontro comincia come meglio non potrebbe per Kerzhakov e compagni: quando infatti il cronometro segna solo 3 minuti di gioco, è Shatov che scaraventa il pallone alle spalle di Jarstein portando avanti i suoi. Per la Russia i rimanenti 87 minuti, però, non si rivelano agevoli come si potrebbe pensare. I ragazzi del "nostro" Fabio Capello infatti mettono più volte in difficoltà la retroguardia degli scandinavi, senza però riuscire a raddoppiare e correndo anche qualche rischio. Ad inizio ripresa sono ben tre le sostituzioni tra le fila dei russi, mentre il ct norvegese Hogmo inserisce Pedersen per Daehli. La mossa si rivelerà azzeccata, dal momento che al minuto 77 Konradsen, a segno per la prima volta con la maglia della Norvegia, realizza il pareggio su assist dello stesso Pedersen.

I 13 minuti conclusivi non sono semplici per la Russia, che viene messa in difficoltà dalla pressione norvegese; ad ogni modo Akinfeev e compagni reggono e la gara si chiude 1-1. Partita comunque utile per Fabio Capello, che trae ulteriori indicazioni in vista dell'imminente Mondiale; la sua nazionale ad onor del vero non ha particolarmente brillato nel pomeriggio scandinavo, anche se non bisogna comunque dimenticare l'importanza relativa della sfida e soprattutto l'assenza di un giocatore come Roman Shirokov. La prossima amichevole, per la Russia, è prevista per venerdì 6 giugno contro il Marocco.