Brasile 2014, i 23 dell'Olanda

Dopo la Spagna, corazzata in cerca di conferme, tocca all'Olanda. In anticipo, rispetto alla scadenza del 2 giugno, giungono i nomi dei 23 prescelti per il Mondiale brasiliano.

Assenza forzata quella di Rafael Van der Vaart costretto al forfait da un recente infortunio. Il peso della manovra poggerà dunque sulle spalle di Wesley Sneijder, chiamato a rinverdire i fasti del 2010. Già fuori dai 30 era rimasto invece il romanista Strootman, capitano oranje ancora lontano dal rientro in campo.

Queste le scelte di Van Gaal:

Portieri: Cillesen, Krul, Vorm

Difensori: Ciechi, Janmaat, Kongolo, Martins Indi, Veltman, Verhaegh, Vlaar, de Vrij

Centrocampisti: Clasie, Fer, De Guzman, de Jong, Sneijder, Wijnaldum

Attaccanti: Depay, Huntelaar, Kujit, Lens, Van Persie, Robben