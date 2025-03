Verso Brasile 2014: la lista definitiva di Del Bosque

Dopo l'amichevole vinta contro la Bolivia, questa mattina Vicente Del Bosque ha reso nota la lista definitiva dei 23 convocati per il Mondiale in Brasile. Il tecnico della Spagna ha confermato Diego Costa e Juanfran, che rimanevano in dubbio per dei problemi fisici, mentre ha escluso Thiago, che salterà la competizione a causa di un infortunio. Fuori dai 23 anche Carvajal, Alberto Moreno, Jesus Navas, Álvaro Negredo, e l'attaccante della Juventus Fernando Llorente.

Il Barcellona dà il maggiore contributo alla nazionale, con 7 giocatori blaugrana convocati, mentre per il Real Madrid i convocati sono 3.

Ecco la lista definitiva:

Portieri: Iker Casillas (Real Madrid CF), Pepe Reina (SSC Napoli), David De Gea (Manchester United FC).

Difensori: Jordi Alba (FC Barcelona), Raúl Albiol (SSC Napoli), César Azpilicueta (Chelsea FC), Juanfran Torres (Club Atlético de Madrid), Javi Martínez (FC Bayern München), Gerard Piqué (FC Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid CF).

Centrocampisti: Xabi Alonso (Real Madrid CF), Sergio Busquets (FC Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal FC), Cesc Fàbregas (FC Barcelona), Xavi Hernández (FC Barcelona), Andrés Iniesta (FC Barcelona), Koke (Club Atlético de Madrid), Juan Mata (Manchester United FC), Pedro Rodríguez (FC Barcelona), David Silva (Manchester City FC).

Attaccanti: Diego Costa (Club Atlético de Madrid), Fernando Torres (Chelsea FC), David Villa (Club Atlético de Madrid).