Argentina; Lavezzi e Di Maria saltano test antidoping

Dalla giornata di ieri, non si parla di altro in Argentina e in Brasile. Impazza sui siti e suoi quotidiani dei due paesi la notizia di una positività ad un test antidoping per Ezequeil Lavezzi e Angel Di Maria. Il tutto si è verificato perchè nei giorni scorsi la FIFA ha effettuato un test antidoping a sorpresa alla Selecion Argentina, al quale si è sottoposta tutta la rosa, esclusi i due incriminati. Si sono catapultati sulla notizia tutti i siti calcistici e non, con titoli che lasciavano poco alla fantasia.

Non tarda però ad arrivare la pronta smentita dell'AFA. Sulle colonne del Clarin, uno dei quotidiani più letti in Argentina, uno stizzito Carlos Crespi smentisce i rumors, affermando che fossero tutte illazioni per destabilizzare l'ambiente. "Ho firmato io stesso l'autorizzazione per Lavezzi a lasciare il ritiro per motivi personali, mentre Di Maria è ancora in permesso dopo la vittoria della Champions League" ha affermato Crespi; " la FIFA ha accettato la nostra documentazione, se riterranno opportuno, potranno sottoporre i due giocatori ai test somministrati agli altri giocatori, probabilmente si cerca di destabilizzare un'ambiente sereno". Forse in Brasile l'Argentina fa davvero paura.