Verso Brasile 2014: Spagna - Bolivia 2-0, nessun problema per la Roja

Più che un'amichevole, un allenamento quello di ieri sera contro la Bolivia per la Spagna di Del Bosque. I campioni d'Europa e del Mondo in carica, hanno dominato per novanta minuti, con tanto possesso palla e numerose occasioni, soprattutto per la coppia d'attacco titolare Torres - Pedro. Proprio un gol de El Niño, e uno di Iniesta, subentrato durante il primo tempo, hanno regalato a la Roja l'ennesima vittoria in attesa dei Mondiali in Brasile.

Nei primi quarantacinque minuti, che si sono chiusi sullo 0 a 0, la Spagna ha spinto fin da subito, tenendo alta la pressione e cercando un varco per rendersi pericolosa. La Bolivia, però, si è chiusa in difesa, impedendo agli uomini di Del Bosque di trovare spazio. Diversi i tentativi da parte di Torres e Pedro, che hanno provato più volte a rendersi pericolosi senza però riuscire a sbloccare il risultato.

Nella seconda frazione, al contrario, sono bastati pochi minuti per trovare il gol del vantaggio: Javi Martinez ha guadagnato un calcio di rigore, e Torres, dagli undici metri non ha sbagliato. Questa è stata anche la partita del debutto di Deulofeu con la nazionale maggiore: il giovane talento del Barcellona, classe '94, ha sostituito Pedro al 79'. Pochi minuti prima del gol di Iniesta, che con la sua conclusione da fuori ha chiuso definitivamente il match.