La Turchia fa male all'Honduras: sono da Mondiale i sudamericani?

Probabilmente sarà la squadra meno attrezzata - obiettivamente parlando - del Mondiale, dove arriva senza speranze o aspettative se non quella di divertirsi, ma l'Honduras ci teneva a ricordarlo. Nella notte è stato sconfitto per 0-2 dalla Turchia piena zeppa di riserve in un incontro amichevole. La difesa honduregna ha retto fino al 70° quando ha bucato la rete di Valladares Mevlut Erding (messo dentro un cross di Ishak Dogan) . All'83° il sigillo che chiude i conti di Caner Erkin (contropiede ben orchestrato dallo stesso Mevlut Erding), terzino del Fenerbahçe nel mirino dell'Inter. Insomma, se il talento non è dalla loro, nemmeno la fortuna pare sorridere alla H.

Luis Fernando Suarez ha schierato la sua H con il consueto 4-4-2 mischiando un po' le carte dalla cintola in sù: Claros ha soffiato il posto ad Oscar Boniek Garcia a centrocampo, facendo scalare Espinoza sull'out di sinistra. A destra, il giovane ed esuberante Najar ha fatto fuori Garrido con Jerry Palacios che ha affiancato Bengtson in attacco costringendo alla panchina Costly. Almeno la difesa è stata schierata come previsto: da destra verso sinistra: Beckeles, Figueroa, Bernardez ed Izaguirre. La girandola delle sostituzioni ha visto Rony Martinez prendere il posto di Jerry Palacios (punta per punta), Osman Chavez per Bernardez (difensore per difensore), Mario Martinez per Espinoza (attaccante per ala, si passa al 4-3-3), Marvin chavez per Najar (esterno destro per esterno destro), Montes per Wilson Palacios (difensore per centrocampista, si passa al 5-2-3) e Juan Carlos Garcia per Izaguirre (difensore per difensore).

Queste le reti dei match:

Il programma dell'Honduras prima di intraprendere il viaggio in Brasile vede altre due amichevoli: contro Israele negli USA la notte di lunedì (alle 3) e la sfida ll'Inghilterra di sabato 7 Giugno alle 22.45