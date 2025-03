Amichevoli pre-Mondiale: cade il Camerun

Brutto passo falso per il Camerun, che nell'amichevole giocata in Austria contro il Paraguay viene sconfitto per 2-1, in una partita in cui i Leoni Indomabili hanno dimostrato di avere ancora poca lucidità e cinicità, nonostante giocassero contro un Paraguay decisamente rimaneggiato, con Santa Cruz a guidare la squadra in attacco. Finke non solo ha lasciato in panchina Samuel Eto'o per tutta la partita, ma ha rinunciato anche a pezzi pregiati come Chedjou, M'Bia, Assou-Ekotto e Song, che ha giocato solo mezz'ora.

Il Paraguay trova subito il gol del vantaggio, con Romero, che sfrutta un cross dalla destra e in area ha il tempo di controllare e calciare con il sinistro alle spalle di Itandje. Il Camerun prova a rimontare, ma continua a sbattere contro il muro eretto prima da Fernandez e poi da Centurion, o non riuscendo a trovare la porta. Al 67' arriva addirittura il raddoppio dei sudamericani, con Santa Cruz che viene pescato in area con una palla rasoterra, e per lui è un gioco da ragazzi aprire il piatto e metterla in rete per il 2-0.

Con uno scatto d'orgoglio, il Camerun riesce ad accorciare le distanze con Choupo-Moting al 74', che approfitta di una palla vagante in area per calciare col sinistro alle spalle di Centurion: l'azione però sembra viziata da un fallo proprio dell'attaccante del Mainz ai danni di un difensore. Gli africani avrebbero anche l'occasione di vincere la partita all'86', ma Idrissou si fa respingere un calcio di rigore da Centurion.

Non un bell'inizio per Finke, che nonostante l'assenza di diversi titolari, ha visto la squadra soffrire particolarmente in fase difensiva. Ora il Camerun giocherà contro la Germania a Moenchengladbach domenica sera.

Qui gli highlights del match: