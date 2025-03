Van der Vaart, addio Mondiale

Dopo il K.O. di Kevin Strootman, Louis van Gaal dovrà fare a meno di un'altra pedina importante in Brasile perchè Rafael van der Vaart si è infortunato durante l'allenamento in Portogallo. Il giocatore dell'Amburgo ha riportato una distorsione al polpaccio destro e, come ha già annunciato il tecnico olandese, sarà quindi fuori dalla lista dei 23 che giocheranno il Mondiale 2014. Gli oranje non solo perdono l'ennesimo centrocampista ma soprattuto perdono il giocatore con più esperienza viste le 109 presenze in Nazionale.

Il 31enne ha appena concluso una stagione opaca in Bundesliga a causa anche di una serie di problemi che non erano mai stati importanti come l'infortunio di ieri.

Il ruolo di vice-Sneijder sarà quasi certamente di Georginio Wijnaldum del Feyenoord che si giocava proprio una maglia con van der Vaart. Tuttavia, la lista definitiva verrà stilata il 2 Giugno.