Del Bosque ne chiama 19 per la Bolivia. Diego Costa, il Mondiale da realtà a sogno?

Domenica pomeriggio Vicente Del Bosque ha stilato una lista di 19 giocatori in vista dell'amichevole del 30 Maggio contro la Bolivia. 19 giocatori esclusi quelli di Real e Atlético che erano stati impegnati la sera prima nella Finale di Champions League. Notevoli alcune assenze come quella di Fernando Llorente (lo juventino è mezzo piede, per esser buoni, fuori dal Mondiale), Jesus Navas e Alvaro Negredo.

Il ct dei campioni del mondo ha giustificato le mancate convocazioni. “Llorente? Ha fatto una grande stagione alla Juve ma per la Bolivia abbiamo scelto altri giocatori”. - “Navas? Sta recuperando” - “Negredo? Non è escluso dalla lista dei 23”.

In teoria il tecnico spagnolo non mente perché la lista definitiva dei 23 che voleranno in Brasile verrà stilata il 2 Giugno (con un po' di ritardo). Anche Fernando Torres, che ha disputato una stagione opaca al Chelsea quest'anno, è in forse: “Torres? Con noi ha sempre avuto un buon rendimento”.

Nei 19 convocati c'è la sorpresa Deulofeu, attaccante dell'Everton, che non prenderà parte alla competizione del Mondiale ma che avrà l'opportunità di ritagliarsi un po' di spazio nell'amichevole di venerdì.

Poi il tasto dolente, Diego Costa, uscito all'ottavo minuto nella notte della finale di UCL. Ieri sono usciti i risultati dei test medici non sono positivi: lesione di primo grado al bicipe femorale, out per 15 giorni almeno. Un lusso che, ora come ora, l'attaccante dei colchoneros non può permettersi. Del Bosque, poi, dal canto suo, è stato chiaro: “Io voglio giocatori che il 2 giugno siano pronti per allenarsi, non posso portare calciatori non in condizione”. E il Mondiale si allontana sempre di più per lui...

A proposito di condizione fisica, Xavi, Albiol e Jordi Alba sono altre 'noie' che lo staff della Roja sta monitorando. Sembra che tutti e tre saranno al 100% entro il 2 Giugno come sembra che Juanfran resterà fuori sempre causa infortunio.

In Spagna sono certi che Vicente convocherà 8 giocatori fra Real e Atlético e che poi il tecnico spagnolo ne scarterà 4.

I convocati:

Portieri: Pepe Reina (Napoli), David de Gea (Manchester United);

Difensori: Gerard Piquè (Barcellona), Raul Albiol (Napoli), Javier Martinez (Bayern Monaco), Jordi Alba (Barcellona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Alberto Moreno (Siviglia);

Centrocampisti: Xavi Hernandez (Barcellona), Andres Iniesta (Barcellona), Sergio Busquets (Barcellona), Santi Cazorla (Arsenal), Ander Iturraspe (Athletic Bilbao), Cesc Fabregas (Barcellona), Juan Mata (Manchester United), David Silva (Manchester City), Pedro Rodriguez (Barcellona);

Attaccanti: Deulofeu (Everton), Fernando Torres (Chelsea).