Croazia: Kranjcar salta il mondiale, ma non è il solo

Brutte notizie per la Croazia: la nazionale di Niko Kovac perde uno degli uomini di maggiore talento ed esperienza. Parliamo di Niko Kranjcar, centrocampista del QPR, che nel match di sabato contro il Derby County, vinto poi dai suoi per 1-0 e che è valso il ritorno in Premier League, ha subito la rottura del tendine del ginocchio, ed è stato costretto a lasciare il campo anzitempo.

Kranjcar, che in nazionale ha collezionato 81 presenze, segnando 16 gol, salterà sicuramente il mondiale, come confermato anche dal profilo Twitter ufficiale della nazionale Croata:

Croatian midfielder Niko Kranjčar will miss the World Cup due to hamstring injury. #beproud #worldcup — HNS | CFF (@HNS_CFF) 26 Maggio 2014

Il medico della Nazionale, Boris Nemec, ha confermato che il centrocampista non potrà partecipare, dopo averlo visitato oggi all'ospedale St. Katrina di Zabok: "I tempi di recupero per questo tipo di infortunio sono tra le quattro e le sei settimane, la rottura è di qualche centimetro."

Niko Kovac, allenatore della nazionale Croata, ha espresso il suo dispiacere per la perdita del giocatore: "Sono estremamente dispiaciuto per Niko, come lo sono anche i suoi compagni. Sappiamo quanto sia difficile per lui, sapendo che l'opportunità di giocare il Mondiale in Brasile capita una volta nella vita. Niko ha dato il suo contributo nelle qualificazioni, ed è anche uno dei più esperti. Avrebbe meritato di esserci. Spero possa rimettersi presto, ora noi dobbiam cercare le migliori soluzioni."

L'infortunio di Kranjcar va aggiungersi a quelli di Strinic, Males e Ilicevic, che saranno costretti anche loro a saltare il Mondiale.