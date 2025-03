Abete: "Nessun problema per il rinnovo di Prandelli"

Il presidente della FIGC, Giancarlo Abete, è fiducioso sull’imminente rinnovo contrattuale di Cesare Prandelli. Il ct azzurro, in carica dal 1° luglio 2010, rinnoverà per i prossimi due anni, dunque fino agli Europei del 2016. “Un problema inesistente” per Abete il rapporto tra il ct e la federazione.

Intervenuto durante l’allenamento azzurro, il leader della spedizione brasiliana si è così espresso: “La giornata ancora è lunga, è appena iniziata, aspettiamo che si evolva positivamente. Parlerò con Cesare Prandelli ma il suo rinnovo è un problema inesistente".

Intanto oggi pomeriggio alle 16.30 ci sarà un nuovo allenamento per gli azzurri, ma a porte chiuse, cominciano a defilarsi le prime strategie del gruppo. Si vocifera di una possibile esclusione di Veratti dai 23 prescelti per la rassegna iridata. Al centrocampista del Psg il Commissario Tecnico avrebbe preferito Romulo e Parolo.