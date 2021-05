Playoff alla partenza: Risultati delle prime gare 

Parte lo spettacolo dei playoff del nostro campionato e, come sempre, non si rimane delusi. Qualche disservizio sulle immagini, ma partite belle e avvicenti.

Milano-Trento 88-62: Pronostico confermato con la capolista perfetta e che si dimostra quella da battere. 16 di Shields ancora il migliore in casa milanese, mentre 16 di Browne in casa trentina e partita che Milano porta a casa e 1-0 nella serie.

Venezia-Sassari 92-91 OT: La aspettavamo come la serie più bella e non ha deluso. Overtime assolutamente meritato e lagunari che confermano la vigilia e il ruolo di campioni in carica. 19 di Chappell e doppia doppia sfiorata da Stone. 19 e 11 rimbalzi di Bilan in casa sarda.

Virtus-Treviso 91-72: Le Vu nere sono in ballo con il discorso sull'allenatore del futuro, ma intanto battono la squadra veneta. Prestazione importante in vista di gara due e poi delle trasferte al PalaVerde sempre complicate. 17 di Gamble e 16 di Belinelli in casa Bologna, 17 di Logan in casa trevigiana.

Brindisi-Trieste 85-64: Vola la Stella del Sud e porta a casa una gara non banale contro una avversaria complicata. Gara due potrebbe essere diversa, ma partire bene era importante. 16 per Harrison, miglior marcatore della serata.

Gara due che arrivano nella giornata di domani con attenzione alle sorprese, ma stessi campi in Back to Back alla NBA style.