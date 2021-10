Seconda sconfitta per la Virtus

Altro crollo della Virtus. La notizia del sabato è questa con le Vu Nere fermate anche da Tortona dopo Napoli.

Brindisi-Venezia 81-80: La partita decisamente più attesa, anche per due squadre che devono cercare riscatto europeo. Pugliesi che comandano lo scontro senza mai andare in sofferenza e portano a casa due punti importanti. Crisi Reyer in atto.

Tortona-Virtus 93-76: Il remake del quarto di Supercoppa e stessa partita complicata della Virtus. Seconda sconfitta dopo Napoli per le Vu Nere e questa pesa contro i piemontesi che sognano. 28 di Weems in casa Bologna.

Trieste-Napoli 77-75: Partita che nascondeva temi interessanti e non banali tra due realtà che vogliono stupire. Bene la squadra di casa che torna alla vittoria e spezza il sogno partenopeo. Prova di squadra quella giuliana, 20 di Parks e 18 e 12 rimbalzi per Elegar per la squadra azzurra.