Supercoppa Italiana: Brescia batte Napoli e Venezia batte Reggio

Altre due partite di Supercoppa per chiudere altri gironi e confermare Milano contro Treviso, dopo Tortona e Virtus insieme in quarti.

Napoli-Brescia 74-81: La Leonessa salva il salvabile, ma la stagione incombe. Brescia trova comunque una vittoria importante contro Napoli e deve ripartire da qui. Per i partenopei, ottime partite e fiducia nella salvezza. 15 della coppia Elegar e Marini in casa loro e 20 di Della Valle in casa lombarda nella sua migliore versione.

Venezia-Reggio Emilia 76-73: Lagunari che vincono il girone A e si mettono come insidia nel tabellone. Venezia cerca conferme e vuole mettere in luce le sue caratteristiche da subito contro le favorite per le lotte. 13 della coppia di casa Watt e Echodas, mentre 17 di Hopkins in quella ospite.

Ai quarti Venezia, Treviso,Sassari e Tortona.